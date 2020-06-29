Политика

Газета.RuГазета.RuШтат Миссисипи может поменять флаг

Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны. Поскольку идея о проведении референдума по данному вопросу была отклонена, то законодатели приняли решение самостоятельно.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Заксобрание Миссисипи проголосовало за замену флага штата

РИА Новостивчера в 21:39

Штат Миссисипи может поменять флаг

Газета.Ruвчера в 21:15

Законодатели Миссисипи решили убрать символику конфедератов с флага

REGNUMвчера в 19:24

В штате Миссисипи одобрен законопроект об изменении флага

RT на русскомвчера в 20:35

Законодатели штата Миссисипи одобрили законопроект об изменении флага штата

ТАССвчера в 20:01

Парламентарии Миссисипи одобрили законопроект об изменении флага штата

Московский Комсомолецвчера в 20:39

Губернатор Миссисипи хочет сменить флаг штата из-за символики Конфедерации

News.ru27 июня в 13:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru 27 июня в 23:37
1,5K
Шоу-бизнес

Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
41
Общество

Москва вошла в топ-20 перспективных технологических городов Европы

Москва вошла в двадцатку европейских городов, наиболее перспективных для инвестиций в технологии, инновации и стартапы.
Вечерняя Москва 00:13
Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
269
Происшествия

Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

Газета.Ru вчера в 18:12
181
Здоровье

Врач назвала полезное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, сколько секса нужно для поддержания здоровья.
Московский Комсомолец вчера в 15:39
1
Экономика

Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд.
РБК 00:01
5
Шоу-бизнес

Ратаковски прошлась по улице в прозрачном наряде и изумила фанатов

Рамблер 01:01
Наука

В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
1
Политика

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
704
Политика

Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

На параде Победы в Москве 24 июня Россия не только отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав раритетную технику, но и показала новейшие боевые машины, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
Известия 00:03
7
Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
411
Армия и оружие

Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС

Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир, Каир выразил желание закупить пятьсот российских танков Т-90 МС.
Военное дело вчера в 08:37
45
Шоу-бизнес

Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова

В гости к Пугачевой пожаловали супруги Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
22
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
1,2K
Происшествия

В Москве два человека погибли в аварии на МКАД

В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 01:07
3
Футбол

Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу

Vprognoze.ru 27 июня в 15:27
2
Общество

В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту

В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
23
Общество

Россиян попросили сообщать об отказах работодателей платить 1 июля

В связи с проведением 1 июля голосования по поправкам в Конституцию РФ россиян ждет вторая подряд сокращенная рабочая неделя.
Алтапресс 26 июня в 03:46
Общество

Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
265
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Явка на прошедшем в воскресенье первом туре составила почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше.
Интерфакс 01:14
118
Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ вчера в 06:35
2,9K
Политика

Китай выражает США протест из-за давления на компании КНР

Китай выражает протест США из-за безосновательного давления на китайские компании и призывают американскую сторону прекратить подобные действия.
RT на русском 00:06
1
Наука

В Японии обучились прогнозировать развитие болезней на три года вперёд

В Японии ученые научились прогнозировать болезни на три года вперед.
ToDay News Ufa вчера в 07:28
15
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 05:13
239
Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ России в декабре 2020 года

Атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» передадут на вооружение Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года.
Kazanfirst.ru вчера в 07:12
8
Автоспорт

Гран При Австрии: Предварительный прогноз погоды

F1news.ru вчера в 17:00
Общество

В России ужесточили контроль за вывозом леса за рубеж

В России вступило в силу постановление правительства, которое ужесточает контроль за экспортом древесины и лесоматериалов за рубеж.
РБК 01:00
1
Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
12
Общество

Оперштаб: в Кузбассе скончался десятый пациент с коронавирусом

REGNUM 00:38
Как работают Яндекс.Новости?
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
Главное