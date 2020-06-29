Политика

Газета.RuГазета.RuШтат Миссисипи может поменять флаг из-за символики южан

Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны. Поскольку идея о проведении референдума по данному вопросу была отклонена, то законодатели приняли решение самостоятельно.
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Заксобрание Миссисипи проголосовало за замену флага штата

РИА Новостивчера в 21:39

Штат Миссисипи может поменять флаг из-за символики южан

Газета.Ruвчера в 21:15

Губернатор Миссисипи хочет сменить флаг штата из-за символики Конфедерации

News.ru27 июня в 13:26

В штате Миссисипи одобрен законопроект об изменении флага

RT на русскомвчера в 20:35

Законодатели штата Миссисипи одобрили законопроект об изменении флага штата

ТАССвчера в 20:01

Законодатели Миссисипи решили убрать символику конфедератов с флага

REGNUMвчера в 19:24

Парламентарии Миссисипи одобрили законопроект об изменении флага штата

Московский Комсомолецвчера в 20:39
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 02:56, Ашберн
Наука

Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни

Live24 вчера в 02:48
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
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Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
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Авто

Kia остановила продажи Seltos в России из-за конструктивного дефекта

Запрет на продажу автомобилей в комплектациях Classic, Comfort, Luxe и Style действует с 11 июня.
Российская газета 01:00
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Здоровье

Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение

Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor вчера в 04:54
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Политика

Трамп высказался о причине исключения России из G8

По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
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Политика

Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске

Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
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Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
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Общество

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

РБК вчера в 20:26
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Экономика

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф.
Вести.Ru 02:15
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Происшествия

«Норникель» мог допустить новое загрязнение на своем предприятии

Разливы оборотной воды на хвостохранилище – типичная для горнодобывающих предприятий авария, многие фабрики допускают подобные нарушения в ежедневном режиме, говорит аналитик АКРА Максим Худалов.
Ведомости вчера в 16:08
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
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Энергетика

Пионер сланцевой отрасли США Chesapeake Energy объявила о банкротстве

Американская нефтегазовая компания Chesapeake Energy Corp. (SPB: CHK), пионер разработки сланцевых месторождений в США, объявила о банкротстве, не справившись с последствиями обвала цен на нефть.
Интерфакс 00:36
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Здоровье

Вторая волна коронавируса угрожает доллару

Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140.
Ведомости вчера в 17:07
Гаджеты

Названы победители европейского конкурса компьютерных устройств

В категории процессоров всех мест удостоилась продукция AMD. Лучше компьютерной мышью стала Cooler Master MM710.
Evo-rus.com вчера в 11:49
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Происшествия

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов

В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
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Баскетбол

Футболистки «Чикаго» расплакались, встав на колено во время гимна США в поддержку акции BLM

Футболистки «Чикаго» Джули Эртц и Кейси Шорт не смогли сдержать эмоций во время национального гимна перед матчем с «Вашингтоном».
Sports.ru вчера в 16:48
Шоу-бизнес

София Ротару потеряла 42 млн рублей из-за коронавируса

По словам Лаврова, из-за отсутствия концертов Ротару ежемесячно теряла около 14 млн рублей, на сегодняшний день потери составляют более 42 млн.
НТВ 27 июня в 04:43
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 27 июня в 10:56
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Экономика

Минфин РФ планирует урезать финансирование нацпроектов

Москва, 29 июня 2020, 09:10 — REGNUM Уже в ближайшие несколько лет финансирование по всей системе национальных проектов в России может значительно сократиться.
REGNUM 02:10
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Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

Киреевск, Тульская область, 29 июня 2020, 07:35 — REGNUM Тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад в Тульской области, найдено вечером 28 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.
REGNUM 00:35
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
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Здоровье

Врач назвала полезное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, сколько секса нужно для поддержания здоровья.
Московский Комсомолец вчера в 15:39
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Наука

Американские ученые обнаружили у коронавируса «зловещие щупальца»

Как рассказал газете профессор Неван Кроган, стоящий во главе исследований, у клеток нового типа коронавируса существуют длинные "зловещие" нити, которые протыкают оболочки здоровых клеток и начинают ими управлять.
Новые Известия вчера в 04:01
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Происшествия

В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу

В Карачи произошло нападение боевиков на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает Dawn.
RT на русском 02:32
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
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Общество

Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала

Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня в Instagram написала, что получила от государства помощь в размере МРОТ.
РИА Новости 01:56
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