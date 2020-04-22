с чего всё началось

Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа. Как сообщает "Национальное общественное радио" (NPR), соответствующий иск в местный федеральный суд был подан главным прокурором штата Эриком Шмиттом.

Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса

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