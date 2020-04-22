Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruШтат США подал в суд на Китай из-за коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
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Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи распространением коронавируса и требует возместить ущерб, сообщает The Hill
 во вторник, 21 апреля.
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