Коронавирус
Lenta.ruШтат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи распространением коронавируса и требует возместить ущерб, сообщает The Hill во вторник, 21 апреля.Известиявчера в 20:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Американский штат подал иск против властей Китая из-за пандемии коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:44
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 00:56, Ашберн
Происшествия
В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом
Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:52
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Экономика
Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней
Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы).
РБК 00:00
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Экономика
Аналитики предупредили о возможном подорожании соли из-за коронавируса
Директор "Совэкона" Андрей Сизов, в свою очередь, заявил о сложностях в увеличении выпуска и отгрузки пищевой соли, в том числе из-за месторасположения ее добычи — в Сибири и на Урале.
РИА Новости 00:04
Кино
Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса
20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань вчера в 07:30
Общество
Врач назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал "пугающей" ситуацию с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:48
Общество
Врач назвал самый опасный гаджет во время самоизоляции
Бездумное использование мобильных телефонов во время режима самоизоляции может навсегда испортить зрение навсегда.
Известия 00:33
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $16 за баррель, до уровня декабря 1999 года.
Коммерсантъ 00:02
Экономика
Уровень индексации тарифов ЖКХ предложили заморозить в России
В Госдуме предложили правительству рассмотреть вопрос о временной заморозке уровня индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, оставив их на уровне 2019 года, сообщает RT.
Izhlife вчера в 06:23
Общество
Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России на начало 2020 года — в среднем на тысячу женщин приходилось 866 мужчин.
РИА Новости вчера в 23:45
Футбол
Гендиректор «Уфы» подтвердил интерес «Удинезе» к Фомину
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что «Удинезе» проявляет интерес к полузащитнику уфимцев Даниилу Фомину.
Sports.ru 19 апреля в 12:14
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
Газета.Ru вчера в 07:05
Кино
Layers of Fear получит экранизацию
Игромания.ру вчера в 07:25
Здоровье
В США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Свой поступок Кадыров назвал советом местным жителям, которые ранее во время заседания оперативного штаба просили открыть парикмахерские.
Российская газета вчера в 13:45
Общество
В ГД предложат новое отягчающее обстоятельство в УК
Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
РИА Новости вчера в 20:44
Здоровье
В красноярском глазном центре коронавирусом заразились 89 человек
Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, с 7 по 19 апреля в ККОКБ имени профессора Макарова зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусом, в том числе 13 — у сотрудников медицинской организации.
REGNUM вчера в 08:20
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
Происшествия
Во Владивостоке сотни людей встали в очередь за водой
Водоснабжение района производится подвозом воды в автоцистернах, за которой, не обращая внимания на требования самоизоляции, выстроились длинные очереди из сотен людей.
REGNUM 00:21
Происшествия
В Оренбуржье возбудили дело после избиения женщиной младенца
ТАСС вчера в 16:36
Транспорт
В Москве за сутки выявили 250 тысяч водителей без пропусков
На улицах столицы в течение дня 21 апреля замечены 250 тысяч автомобилистов без цифровых пропусков.
ТВ Центр вчера в 14:37
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
Политика
Трамп объявил о приостановке иммиграции в США на два месяца
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что поток иммигрантов в США будет приостановлен по крайней мере на 60 дней, сообщает Financial Times.
РБК вчера в 19:07
Общество
ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов»
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уверен, что если человечество не обеспечит продовольственную безопасность, над ним нависнет угроза массового голода.
Вести.Ru вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Брэд Питт стал ведущим прогноза погоды
Лауреат премии «Золотой глобус» и бывший супруг Анджелины Джоли Брэд Питт стал ведущим выпуска прогноза погоды.
Территория новостей вчера в 11:25
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.
Известия вчера в 17:18