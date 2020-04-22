с чего всё началось

Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.

Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса

Происшествия В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 172

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 69

Экономика Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы).

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. 218

Экономика Аналитики предупредили о возможном подорожании соли из-за коронавируса Директор "Совэкона" Андрей Сизов, в свою очередь, заявил о сложностях в увеличении выпуска и отгрузки пищевой соли, в том числе из-за месторасположения ее добычи — в Сибири и на Урале. 10

Кино Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса 20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов. 38

Общество Врач назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал "пугающей" ситуацию с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии, передает РИА "Новости". 399

Экономика Уровень индексации тарифов ЖКХ предложили заморозить в России В Госдуме предложили правительству рассмотреть вопрос о временной заморозке уровня индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, оставив их на уровне 2019 года, сообщает RT. 89

Общество Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России на начало 2020 года — в среднем на тысячу женщин приходилось 866 мужчин. 6

Футбол Гендиректор «Уфы» подтвердил интерес «Удинезе» к Фомину Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что «Удинезе» проявляет интерес к полузащитнику уфимцев Даниилу Фомину.

Здоровье В США оценили вероятность второй волны коронавируса Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post. 117

Общество В ГД предложат новое отягчающее обстоятельство в УК Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. 9

Здоровье В красноярском глазном центре коронавирусом заразились 89 человек Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, с 7 по 19 апреля в ККОКБ имени профессора Макарова зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусом, в том числе 13 — у сотрудников медицинской организации. 60

Происшествия Во Владивостоке сотни людей встали в очередь за водой Водоснабжение района производится подвозом воды в автоцистернах, за которой, не обращая внимания на требования самоизоляции, выстроились длинные очереди из сотен людей. 3

Политика Трамп объявил о приостановке иммиграции в США на два месяца Президент США Дональд Трамп объявил о том, что поток иммигрантов в США будет приостановлен по крайней мере на 60 дней, сообщает Financial Times. 4

Общество ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов» Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уверен, что если человечество не обеспечит продовольственную безопасность, над ним нависнет угроза массового голода. 350

Шоу-бизнес Брэд Питт стал ведущим прогноза погоды Лауреат премии «Золотой глобус» и бывший супруг Анджелины Джоли Брэд Питт стал ведущим выпуска прогноза погоды.

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 39