Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruШтат США подал в суд на Китай из-за коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
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с чего всё началось
Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи распространением коронавируса и требует возместить ущерб, сообщает The Hill
 во вторник, 21 апреля.
Известиявчера в 20:10

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Власти штата Миссури подали иск против властей Китая из-за пандемии

ТАССвчера в 21:52

Американский штат подал иск против властей Китая из-за пандемии коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:44

Штат Миссури подал в суд на Китай из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 20:05

Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:09

Штат Миссури подал иск против Китая в связи с ущербом от коронавируса

Известиявчера в 20:10

Американский штат Миссури подал иск к Китаю из-за коронавируса

РБКвчера в 21:42

Штат Миссури подал иск против Китая из-за ущерба от коронавируса

Интерфаксвчера в 20:03
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Футбол

«Ньюкасл» рассматривает Аллегри и Почеттино на пост главного тренера

Отмечается, что в клубе рассматривают кандидатуры Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино, Рафаэля Бенитеса и Люсьена Фавра.
REGNUM 02:13
Общество

В Хабаровском крае ввели обязательный масочный режим

В Хабаровском крае ввели усиленный масочный режим.
Российская газета 20 апреля в 21:31
34
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
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Общество

Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней

Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы).
РБК 00:00
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Армия и оружие

Иран запустил свой первый военный спутник на орбиту

Газета.Ru 01:38
Транспорт

В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков

В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
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Происшествия

Полиция пришла на дом к калининградке за комментарий в ВК

К жительнице Калининграда на дом пришёл сотрудник полиции из-за комментария в социальной сети ВК, в паблике портала «Новый Калининград».
Русский Запад вчера в 17:29
10
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
833
Общество

В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ

Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9.
News.ru вчера в 09:47
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Шоу-бизнес

Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа

Вечерняя Москва 20 апреля в 22:20
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Шоу-бизнес

Асмус опубликовала фото с округлившимся животом

Актриса Кристина Асмус поделилась с фанатами фотографией, на которой предстала с округлившимся животом.
iReactor вчера в 12:12
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Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru вчера в 07:24
2,2K
Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
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Наука

Ящерицы разработали новый «язык любви», находясь далеко от хищников

В новом исследовании биологи переместили группы из 8 самцов и 12 самок кикладских ящериц (Podarcis erhardii) из одной популяции в Наксосе, Греция, на пять небольших островков, где не было хищников.
Популярная механика вчера в 08:42
Экономика

Объем налоговых льгот для компаний Москвы превысит 170 млрд рублей в 2020 году

Общий объем льгот, введенных для предприятий столицы, работавших до начала режима повышенной готовности, вместе с поддержкой в рамках пакетов антикризисных мер в связи с пандемией превысит 170 млрд рублей, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.
ТАСС 01:15
2
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель.
Российская газета 01:21
3
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
1,3K
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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Происшествия

Самоизоляция. Полиция назвала число оштрафованных и предупрежденных

В Саратовской области за время действия режима повышенной готовности за нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы 95 человек.
Взгляд-инфо 01:50
3
Армия и оружие

В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии

The Drive пишет, что Т-14 «Армата» считается самым защищенным российским танком, повреждение которого российские военные не могут допустить.
Lenta.ru вчера в 12:12
82
Музыка

Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции

Петербургский дневник вчера в 07:52
8
Общество

Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля

Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля Василиса Володина считает, что испытания ждут человечество уже летом.
Экспресс газета 02:22
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Кино

Режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс снимет приквел

Режиссер Фрэнсис Лоуренс, известный по трилогии «Голодные игры», снимет приквел к франшизе.
Культуромания вчера в 14:24
2
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало

Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru вчера в 06:25
8
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
50
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
32
Здоровье

Роскачество объяснило, как определить степень защиты медицинской маски

В Роскачестве пояснили, как определить уровень защиты медицинской маски по ее маркировке. Об этом сообщается на сайте организации.
РЕН ТВ 01:23
2
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ 20 апреля в 16:41
4,8K
Общество

Взвешивать продукты самим не рекомендует покупателям Роспотребнадзор

В ведомстве подчеркнули, что покупателям магазинов рекомендуется приобретать овощи, фрукты и другие товары на развес в упакованном виде.
Live24 вчера в 09:34
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