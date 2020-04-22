с чего всё началось

Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.

Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса

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