Общество
ТАССШтормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке
Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.
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Циклон из Тихого океана несёт на Камчатку сильный снег с дождём
Аргументы и Факты - Камчаткавчера в 23:21
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Происшествия
В Ереване горит ангар российской авиабазы
Гаджеты
Microsoft разработало новое приложение Office для Android
Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
Шоу-бизнес
Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля
В феврале этого года спектакль "Посвящение Еве" с участием народного артиста СССР Василия Ланового не состоялся из-за плохого самочувствия 85-летнего актера.
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Армия и оружие
Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»
Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Шоу-бизнес
Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
Хоккей
Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде
Кино
Вышел второй тизер сериала «Новый папа» с Джоном Малковичем
Происшествия
Уборщица в миасской больнице помыла пациентку грязной половой тряпкой
Политика
Президент РФ подписал закон о защите обманутых дольщиков
Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
Происшествия
В Оренбургской области произошло ДТП с тремя пострадавшими
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области погибли три человека.
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Общество
Пожар в дата-центре стал причиной сбоев в работе «ВКонтакте»
Причиной сбоев сервисов "ВКонтакте" стал пожар в дата-центре, говорится в сообщении, опубликованном в группе "Команда ВКонтакте".
Происшествия
Мужчина предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах американцев
В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".
Происшествия
Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили
Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
Шоу-бизнес
Друг Максима Фадеева опасается за здоровье продюсера
Друг продюсера Максима Фадеева известный адвокат Сергей Жорин выразил беспокойство по поводу состояния здоровья композитора.
Общество
Глава РЭО предложил штрафовать за нераздельный сбор мусора
Глава оператора мусорной реформы — «Российского экологического оператора» — Денис Буцаев назвал условия введения штрафов за нераздельный сбор отходов в России.
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
Происшествия
В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде
Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.