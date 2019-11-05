Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.

Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке

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