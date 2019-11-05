с чего всё началось

Штормовое предупреждение объявлено в водах Берингова моря у берегов Камчатки. Информация об этом появилась на сайте краевого МЧС.

Политика В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.

Происшествия Глава томской организации Свидетелей Иеговы получил 6 лет колонии Октябрьский районный суд признал члена томской ячейки Свидетелей Иеговы Сергея Климова виновным в организации религиозного объединения, признанного экстремистским, и назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима, сообщает корреспондент из зала суда.

Общество В Минздраве рассказали о влиянии курения на зрение детей Эксперты обследовали 1,4 тыс. детей в возрасте шести-восьми лет и выяснили, что из-за табачного дыма при пассивном курении сосудистые оболочки глаза становятся тоньше.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Общество Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70% Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».

Происшествия СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.

Общество У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».

Политика Минюст США требует данные анонимного автора книги о Трампе Министерство юстиции США затребовало данные об анонимном авторе, который готовит обличающую книгу о президенте Дональде Трампе, пишет газета The New York Times.

Экономика Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

Происшествия В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.

Авто Toyota представила новый бюджетный кроссовер Toyota Raize Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

Политика Путин назначил Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда 4 ноября стал атаманом Всероссийского казачьего общества Указ президента России Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Интернет Компания Facebook сменила логотип Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.

Космос В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите.

Финансы Курс рубля подрос в начале торгов во вторник Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов вторника на "Московской бирже" на росте интереса инвесторов к риску и на укреплении валют emerging markets в ожидании положительного результата торговых переговоров Китая и США.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.

Политика В конгрессе США призвали помочь странам «Триморья» снизить «зависимость» от России В конгрессе США предложили поддержать Инициативу трёх морей — объединение 12 стран Центральной и Восточной Европы.

Общество В России введут налоговый вычет на фитнес Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.

Экономика «Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".

Футбол Морьентес заявил, что Головин может перейти в «Реал» или «Баварию» Испанский футболист и футбольный тренер, который являлся игроком мадридского «Реала» и «Монако», Фернандо Морьентес оценил перспективы российского полузащитника Александра Головина, пишет газета Известия.

Армия и оружие Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны "Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Киберспорт Team Secret обновила состав по Dota 2 Киберспортивная организация Team Secret произвела изменения в составе по Dota 2. Команду покинули Чжэн MidOne Йек Най и тренер Ли SunBhie Чон Дже, их места заняли Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен и Сонг Го Heen Ли.