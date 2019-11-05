Общество

Народные новостиНародные новостиШтормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки

Штормовое предупреждение объявлено в водах Берингова моря у берегов Камчатки. Информация об этом появилась на сайте краевого МЧС.
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с чего всё началось
По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на которое ссылается региональное ГУ МЧС
, утром 6 ноября явление распространится на прибрежную зону Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского муниципальных районов.
Российская газетавчера в 21:29

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МЧС предупредило о девятиметровых волнах у берегов Камчатки

РБКвчера в 22:32

Циклон из Тихого океана несёт на Камчатку сильный снег с дождём

Аргументы и Факты - Камчаткавчера в 23:21

У берегов Камчатки ждут опасное волнение моряк с высотой волн до 9 метров

КамИНФОРМвчера в 20:31

Штормовое предупреждение объявили на Камчатке

Московский Комсомолецвчера в 21:28

Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке

ТАССвчера в 20:29

У восточных берегов Камчатки ожидают 9-балльный шторм

Камчатка-Информвчера в 20:28

Камчатку накроют волны высотой с трехэтажку

Российская газетавчера в 21:29
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Политика

В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа

Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи.
Вести.Ru 02:37
Происшествия

Глава томской организации Свидетелей Иеговы получил 6 лет колонии

Октябрьский районный суд признал члена томской ячейки Свидетелей Иеговы Сергея Климова виновным в организации религиозного объединения, признанного экстремистским, и назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима, сообщает корреспондент из зала суда.
РИА Томск 02:58
Общество

В Минздраве рассказали о влиянии курения на зрение детей

Эксперты обследовали 1,4 тыс. детей в возрасте шести-восьми лет и выяснили, что из-за табачного дыма при пассивном курении сосудистые оболочки глаза становятся тоньше.
Газета.Ru 01:44
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Экономика

УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале

Правда УрФО вчера в 22:21
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Происшествия

СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре

Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 02:56
Общество

У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Политика

Минюст США требует данные анонимного автора книги о Трампе

Министерство юстиции США затребовало данные об анонимном авторе, который готовит обличающую книгу о президенте Дональде Трампе, пишет газета The New York Times.
Аргументы и Факты 03:08
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Происшествия

В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Авто

Toyota представила новый бюджетный кроссовер Toyota Raize

Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Автоновости дня вчера в 22:44
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Политика

Путин назначил Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда 4 ноября стал атаманом Всероссийского казачьего общества Указ президента России Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Юга.ру вчера в 23:41
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Интернет

Компания Facebook сменила логотип

Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.
RT на русском 02:01
Космос

В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии

ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите.
REGNUM 02 ноября в 14:19
Финансы

Курс рубля подрос в начале торгов во вторник

Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов вторника на "Московской бирже" на росте интереса инвесторов к риску и на укреплении валют emerging markets в ожидании положительного результата торговых переговоров Китая и США.
Интерфакс 02:32
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости вчера в 04:13
Футбол

«Крылья Советов» и «Рубин» поделили очки в Самаре

Вести.Ru вчера в 10:32
Политика

В конгрессе США призвали помочь странам «Триморья» снизить «зависимость» от России

В конгрессе США предложили поддержать Инициативу трёх морей — объединение 12 стран Центральной и Восточной Европы.
RT на русском вчера в 23:06
Футбол

Двухлетний сын Соболева попытался сорвать интервью отца

Матч ТВ вчера в 22:46
Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Экономика

«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров

Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости 02:41
Футбол

Морьентес заявил, что Головин может перейти в «Реал» или «Баварию»

Испанский футболист и футбольный тренер, который являлся игроком мадридского «Реала» и «Монако», Фернандо Морьентес оценил перспективы российского полузащитника Александра Головина, пишет газета Известия.
Аргументы и Факты вчера в 21:20
Армия и оружие

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Киберспорт

Team Secret обновила состав по Dota 2

Киберспортивная организация Team Secret произвела изменения в составе по Dota 2. Команду покинули Чжэн MidOne Йек Най и тренер Ли SunBhie Чон Дже, их места заняли Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен и Сонг Го Heen Ли.
Матч ТВ 02:41
Общество

Правительство РФ признало Челябинск городом с неблагоприятной средой

Соответственно, в городах, набравших от 180 и выше баллов, городская среда считается благоприятной, — отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Деловой квартал (Челябинск) 01:43
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