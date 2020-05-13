Общество

Московский Комсомолец ЧитаМосковский Комсомолец ЧитаШтормовой ветер поднимется 13 мая в Забайкалье

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Ветер с порывами 25-30 м/сек ожидается во второй половине дня 13 мая и в ночь на 14 мая. Однако он поднимется не на всей территории Забайкалья, сообщила пресс-служба ГУ МЧС края.
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Штормовой ветер до 30 м/с ожидается в Забайкалье 13-14 мая

Zabnews.ru00:19

Штормовой ветер поднимется 13 мая в Забайкалье

Московский Комсомолец Читавчера в 23:16
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:41, Ашберн
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