Общество
Политика Сегодня«Северному потоку — 2» не помешает наложенный Польшей штраф
Наложенный Польшей из-за строительства "Северного потока — 2" штраф не помешает строительству газопровода. Об этом сообщил эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович. Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на 213 миллионов злотых.
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Штраф не отразится на строительстве «Северного потока — 2», на него могут повлиять другие сюжеты, связанные с США, — отметил Митрахович. По мнению эксперта, у Польши есть возможности влиять на Газпром. У российской компании имеются активы в этой стране ЕС.Вечерняя Москвавчера в 07:10
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Митрахович: польский штраф не помешает строительству «Северного потока — 2»
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