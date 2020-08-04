Штраф не отразится на строительстве «Северного потока — 2», на него могут повлиять другие сюжеты, связанные с США, — отметил Митрахович. По мнению эксперта, у Польши есть возможности влиять на Газпром. У российской компании имеются активы в этой стране ЕС.

с чего всё началось

Наложенный Польшей из-за строительства "Северного потока — 2" штраф не помешает строительству газопровода. Об этом сообщил эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович. Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на 213 миллионов злотых.

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