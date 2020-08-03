Общество
Вести.Ru«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов. Управление по охране конкуренции и потребителей Польши запрашивало у российской компании договоры на передачу, распределение, продажу и хранение газа.
Читать в источнике
Оценить1,8K
с чего всё началось
В ходе разбирательства президент UOKiK также запросил у «Газпрома» документы, относящиеся к делу, но компания отказалась предоставить информацию, важную для разбирательства, - говорится в сообщении.Ридусвчера в 03:36
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром»: польскому регулятору придется в суде доказать обоснованность запроса и штрафа
Финмаркетвчера в 11:48
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Политика
На Украине заявили о провале страны в переломный момент
Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru вчера в 23:03
ЖКХ
В Барнауле для 16 тысяч жителей ограничат подачу горячей воды
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 02:37
Авто
В Зауралье изготовили пожарные машины для работы на Чукотке
За облаками вчера в 06:45
Футбол
В «Рубин» может перейти полузащитник «Кайрата» Тунгышбаев
Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев близок к переходу в «Рубин», сообщает Vesti.kz.
Sport24.ru вчера в 12:04
Общество
Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
РИА Новости вчера в 22:35
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия вчера в 06:57
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Общество
С 24 августа в Тверской области изменятся тарифы на полис ОСАГО
ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% для плохих водителей или уменьшать стоимость полиса, если автовладелец, наоборот, соблюдает все правила.
АиФ Тверь вчера в 03:43
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей
Минфин предложил сократить финансирование военных и космических программ га ближайшие три года.
DP.RU 02 августа в 10:56
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Одна из самых обсуждаемых пар Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе отправились в Крым.
CT news вчера в 17:30
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом
Новосибирск, 4 августа 2020, 07:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 4 августа, за прошедшие сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, 102 человека выписаны.
REGNUM 00:16
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Политика
Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов
Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru вчера в 09:45
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»
Anews вчера в 18:17
Спорт
40 лет назад состоялось закрытие самой «монетной» олимпиады
Начиная с 1977 года и заканчивая 1980 годом, в СССР на Ленинградском и Московском монетных дворах было изготовлено около 45 различных дизайнов циркуляционных и коллекционных монет, посвященных играм.
Золотой червонец вчера в 13:18
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета вчера в 14:02
Армия и оружие
Американский эсминец сломал в Черном море противоракетный радар
Евразия Daily вчера в 06:50
Технологии
Илон Маск раскрыл детали о разработке мозговых чипов
Предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что мозговые чипы, над созданием которых работает его стартап Neuralink, позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами привычных частот.
ТК Звезда вчера в 03:44
Политика
В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском вчера в 06:30
Общество
Дегтярев представил нового зампреда в правительстве Хабаровского края
Новым заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам станет Евгений Никонов.
Российская газета вчера в 23:47
Экономика
Экономист рассказал, куда будет выгодно вложить деньги осенью
Экономист Владислав Жуковский сообщил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью.
News.ru вчера в 21:07
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Политика
Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению Конституции страны.
Общественная служба новостей 00:11
Экономика
Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК вчера в 06:28
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Экономика
В России снизились продажи перчаток и антисептиков
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи перчаток в июле по сравнению с мартом 2020 года упали на 38%.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32