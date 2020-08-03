с чего всё началось

"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов. Управление по охране конкуренции и потребителей Польши запрашивало у российской компании договоры на передачу, распределение, продажу и хранение газа.

«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

Политика На Украине заявили о провале страны в переломный момент Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина». 12

Общество Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. 292

Политика На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина» Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны. 226

Общество С 24 августа в Тверской области изменятся тарифы на полис ОСАГО ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% для плохих водителей или уменьшать стоимость полиса, если автовладелец, наоборот, соблюдает все правила.

Происшествия Украинскую топ-модель избили в Турции Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции. 111

Происшествия В Новосибирской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом Новосибирск, 4 августа 2020, 07:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 4 августа, за прошедшие сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, 102 человека выписаны.

Шоу-бизнес Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем. 21

Политика Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза. 1,2K

Спорт 40 лет назад состоялось закрытие самой «монетной» олимпиады Начиная с 1977 года и заканчивая 1980 годом, в СССР на Ленинградском и Московском монетных дворах было изготовлено около 45 различных дизайнов циркуляционных и коллекционных монет, посвященных играм.

Общество Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем. 54

Технологии Илон Маск раскрыл детали о разработке мозговых чипов Предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что мозговые чипы, над созданием которых работает его стартап Neuralink, позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами привычных частот. 128

Политика В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года. 8

Экономика Экономист рассказал, куда будет выгодно вложить деньги осенью Экономист Владислав Жуковский сообщил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью.

Религия Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 47

Политика Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению Конституции страны.

Экономика Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер. 10

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 965

Экономика В России снизились продажи перчаток и антисептиков Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи перчаток в июле по сравнению с мартом 2020 года упали на 38%. 1