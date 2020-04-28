Общество
News.ruМаксимальная сумма штрафа для граждан за оскорбление увеличится вдвое
В России может вдвое вырасти максимальный размер административного штрафа за оскорбление для граждан. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
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Максимальная сумма административного штрафа за оскорбление может вырасти для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Об этом говорится в законопроекте, разработанном депутатом-единороссом Александром Хинштейном (текст имеется в распоряжении ТАСС).ТАСС11:32
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Политика
Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о продлении в стране нерабочих дней. Об этом он сообщил во время прямой трансляции.
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Интерфакс 16:37
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
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Общество
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая
Президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней, введенный в России из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно.
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ОАЭ доставили марсианский зонд Hope на космодром в Японии
ИА Красная Весна 26 апреля в 04:09
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
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В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 00:40
Политика
Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи
Президент России Владимир Путин предложил установить в России профессиональный праздник — День работника скорой помощи.
РБК 11:00
Армия и оружие
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-22М3
Военное дело 10:30
Политика
МИД Чехии назвал «ненадлежащей» ноту российского посольства
Нота посольства России в Праге в связи со статьей в еженедельнике Respekt о якобы угрозе отравления местных политиков после сноса памятника Коневу является ненадлежащей, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова.
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Гость эфира на YouTube-канале «СЭ» в 14.00 — один из лучших голкиперов в истории российского хоккея, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, а сейчас тренер вратарей олимпийской и молодежной сборных России Николай Хабибулин.
Спорт-Экспресс вчера в 02:00
Здоровье
От смертельного симптома коронавируса помогло средство от артрита
Французские врачи обнаружили эффективность лекарства от ревматоидного артрита для борьбы с потенциально смертельным симптомом коронавирусной инфекции.
UfacityNews.ru 05:11
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Здоровье
Назначен новый главврач Калужской областной клинической больницы
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Блокнот.ру 15:43
Политика
США планируют выставить Китаю счёт за вспышку коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности выдвижения Вашингтоном финансовых претензий Пекину из-за распространения коронавируса.
Псковское агентство информации 04:49
Общество
В Калужской области введен масочный режим
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Эмма Уотсон встречается с бывшим продавцом марихуаны
В 2014 году, во время учебы в Оксфорде, у Уотсон был роман с регбистом из университетской команды Мэттом Дженни, в 2016-17-м – с программистом из Силиконовой долины Уильямом Найтом, затем Эмма сделала исключение для актера Корда Оверстрита (они встречались в 2017 году), в 2018-м общалась с нью-йоркским бизнесменом Бренданом Уоллесом.
ИА InterMedia вчера в 14:50
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Экономика
Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%
Рост ВВП в I квартале 2020 г. составил 1,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Ведомости 15:41
Политика
В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию
Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 12:01