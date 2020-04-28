Максимальная сумма административного штрафа за оскорбление может вырасти для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Об этом говорится в законопроекте, разработанном депутатом-единороссом Александром Хинштейном (текст имеется в распоряжении ТАСС).

с чего всё началось

В России может вдвое вырасти максимальный размер административного штрафа за оскорбление для граждан. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Максимальная сумма штрафа для граждан за оскорбление увеличится вдвое

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