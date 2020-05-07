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ТАССШтраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
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с чего всё началось
Штраф за нахождение в Москве в общественном транспорте составит 5 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.Интерфакс06:17
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Экономика сегодня 07:37
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Украина заявила о ранении шестерых военнослужащих в Донбассе.
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Общество
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«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
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Экономика
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Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий.
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Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
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Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
РИА Новости 07:29
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Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
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