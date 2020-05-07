Коронавирус

ТАССТАССШтраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
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Штраф за нахождение в транспорте Москвы без маски составит 5 тыс. рублей

Штраф за нахождение в Москве в общественном транспорте составит 5 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Интерфакс06:17

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В мэрии Москвы назвали сумму штрафа за неношение маски

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В Москве назвали размер штрафа за появление в транспорте без маски

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Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс рублей

Москва 2407:23

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

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Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

Известия10:07

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

RT на русском06:37

Штраф за нахождение в транспорте Москвы без маски составит 5 тыс. рублей

Интерфакс06:17
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

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США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Ларионов возглавит молодежную сборную России по хоккею

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Кара Делевинь и Эшли Бенсон заявили о расставании

О причинах разрыва Кары и Эшли не уточняется, однако известно, что в начале периода пандемии девушки самоизолировались вместе, поэтому фанаты предполагают, что именно длительный совместный досуг разрушил их союз.
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Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая

В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК 09:37
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Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

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Политика

Депутат липецкого областного совета попросил Путина дать оценку словам губернатора о разгоне людей химикатами

Депутат липецкого областного совета попросил президента Владимира Путина дать оценку словам губернатора о разгоне людей химикатами.
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Политика

Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Коммерсантъ 13:27
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Общество

СМИ узнали о планах возвращения судов к нормальному режиму работы

Российские суды с 12 мая начнут возвращаться к нормальному режиму работы. Об этом рассказал источник в судебной системе в четверг, 7 мая.
Известия 12:42
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
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Шоу-бизнес

Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru вчера в 12:15
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Политика

США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета вчера в 04:10
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Экономика

Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян

Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
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Армия и оружие

Украина заявила о ранении шести военных в Донбассе

Украина заявила о ранении шестерых военнослужащих в Донбассе.
Lenta.ru 12:41
Общество

Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом при купании

Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусной инфекцией при купании в море или бассейне.
Актуальные Новости 12:32
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
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Здоровье

В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом

Двое медработников – медсестра и санитарка, у которых был диагностирован коронавирус, умерли в Мордовии, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.
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Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru вчера в 14:55
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Фигурное катание

Плющенко открестился от переманивания Трусовой

Евгений Плющенко рассказал, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова сама приняла решение прекратить сотрудничество с тренерским штабом Тутберидзе и продолжить карьеру под руководством Плющенко и в команде с тренером Сергеем Розановым.
Взгляд.ру 11:17
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
RT на русском 05:00
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Общество

Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи

Премьер-министр Михаил Мишустин, продолжающий лечение от коронавирусной инфекции, в четверг по видеосвязи провел рабочее совещание по экономическим вопросам, сообщили в правительстве.
Российская газета 13:21
Шоу-бизнес

Адель опубликовала новую фотографию ко дню рождения

Популярная певица британского происхождения отметила 32-й день рождения и обновила свой инстаграм.
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Макроном

РИА Новости 12:30
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Футбол

Бундеслига будет возобновлена 16 мая

Планируется, что последний тур Бундеслиги будет сыгран 27 июня. Игры 26-го тура пройдут 16–18 мая.
Sports.ru 07:25
Экономика

Пивовары попросили включить их в список системообразующих

Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий.
Интерфакс 13:21
Политика

В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

РИА Новости 07:29
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Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
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