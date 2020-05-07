Штраф за нахождение в Москве в общественном транспорте составит 5 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

с чего всё началось

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

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