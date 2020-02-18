Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на сумму должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.

Штрафные проценты по делу ЮКОСа составили около $5 млрд

Общество Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.

Космос Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.

Политика США ввели санкции против подразделения «Роснефти» США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.

Политика Шойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии В Риме прошли переговоры глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".

Политика Президент Болгарии подтвердил свой визит в Москву на 75-летие Победы Президент Болгарии Румен Радев подтвердил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным свое участие в торжествах в Москве 9 мая по случаю 75-летия Победы.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Космос В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.