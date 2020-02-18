Экономика

РБКРБКШтрафные проценты по делу ЮКОСа составили около $5 млрд

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Согласно расчетам РБК, с 2015 года по 18 февраля 2020 года суммарный штрафной процент достиг более $4,6 млрд. Таким образом, общая сумма с учетом компенсации приближается к $55 млрд.
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Штрафные проценты по делу ЮКОСа составили около $5 млрд

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Еще $5 млрд. Истец по делу ЮКОСа озвучил штрафные проценты

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