Общество

ИзвестияИзвестияШтрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Читать в источнике
Комментировать470
с чего всё началось

Штраф и трепет: взыскания с бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились "Известия".
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Вызовет очень широкий резонанс: повышение штрафов для бизнеса

REGNUM05:36

Власти предложили увеличить штрафы для бизнесменов в десятки раз

URA.Ruвчера в 17:19

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Lenta.ruвчера в 20:10

«Известия»: штрафы для бизнеса в области госконтроля могут вырасти в десятки раз

ТАССвчера в 19:28

Штрафы для бизнеса хотят повысить в десятки раз

РЕН ТВвчера в 19:00

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

РБК00:34

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Известиявчера в 17:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Общество

Подводная лодка ТОФ утонула в Приморье

Deita.ru 02:23
Общество

Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по делу Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
Известия 10:48
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Происшествия

Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло

Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 09:05
Общество

Фанаты пытались отпилить ноги у статуи Ибрагимовича

Газета.Ru 10:43
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Командование американского военного контингента в Сирии запросило у Пентагона инструкции по порядку действий в случае нападения регулярных войск России, Турции, Ирана или Сирии, а также их возможных союзников.
Военное обозрение 02:13
Финансы

Индекс РТС превысил отметку в 1500 пунктов впервые с октября 2013 года

Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 1500,07 пункта, свидетельствуют данные торгов на 18:02 мск В последний раз индекс РТС находился на отметке выше 1500 пунктов в октябре 2013 года.
ТАСС 10:22
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
Evo-rus.com 10:30
Единоборства

Нурмагомедов рассказал, почему ему не нравится Фергюсон

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем ему не нравится американский боец Тони Фергюсон.
РИА Новости 09:16
Политика

Путин принял отставку иркутского губернатора

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Lenta.ru 09:56
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
Шоу-бизнес

Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО

Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Газета.Ru 10:13
Политика

Песков опроверг наличие запрета шутить про Путина

Журналисты спросили, соответствует ли действительности заявление одного из участников КВН-команды "Уральские пельмени", что на ТВ стало больше цензуры и что про главу государства совсем нельзя шутить.
Российская газета 05:59
Политика

Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг заявил, что Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации на Украине необходимо подготовить тематический доклад о жертвах обстрелов и разрушениях гражданской инфраструктуры.
РИА Новости 11:38
Кино

Баз Лурман перенесет на большой экран «Мастера и Маргариту»

Режиссер «Великого Гэтсби» и мюзикла «Мулен Руж» Баз Лурман приобрел права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Кinomania 05:23
Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Телепрограмма 10 декабря в 07:08
Экономика

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Lenta.ru 06:15
Футбол

Зидан: «Если „Реал“ встретится с „Ливерпулем“, то уничтожит их»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» (3:1) в гостевом поединке шестого тура группового раунда Лиги чемпионов высказался о предстоящей жеребьевке 1/8 финала.
Евро-футбол.ру 01:31
Транспорт

ЦОДД рекомендует москвичам отказаться от автомобиля

Москва 24 09:52
Единоборства

Поветкин может провести повторный бой с Хантером

News.ru 05:19
Происшествия

Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка

В Санкт-Петербурге пьяный покупатель открыл стрельбу в «Пятерочке» после того, как между ним и администрацией магазина возник конфликт из-за съеденного им сырка.
Взгляд.ру 09:33
Политика

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

Известия 07:48
Общество

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Известия 00:00
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд

РИА Новости 09:58
Гаджеты

Компания Apple неожиданно выпустила обновление для старых iPhone

Новое ПО вышло для шестилетнего iPhone 5s и 6, iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и 3. Обновление iOS также доступно для плеера iPod Touch 6. ПО включает в себя апдейты безопасности, рекомендованные Apple для установки.
Аргументы недели 09:36
Происшествия

Солдат покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Солдат-срочник в карауле покончил с собой на железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный.
News.ru 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное