Общество

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Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
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с чего всё началось

Штраф и трепет: взыскания с бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились "Известия".
Известиявчера в 16:01

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Штрафы для компаний хотят увеличить в десятки раз в России

Газета.Ruвчера в 21:50

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Lenta.ruвчера в 20:10

Власти предложили увеличить штрафы для бизнесменов в десятки раз

URA.Ruвчера в 17:19

«Известия»: штрафы для бизнеса в области госконтроля могут вырасти в десятки раз

ТАССвчера в 19:28

В России суммы штрафов для бизнеса могут вырасти в десятки раз – СМИ

REGNUMвчера в 18:16

Штрафы для бизнеса хотят повысить в десятки раз

РЕН ТВвчера в 19:40

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Известиявчера в 17:58
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика

Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
Lenta.ru вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Помолодевшую Бабкину в новом образе сравнили с Пугачевой и Лорак

Фанаты сравнили Надежду Бабкину с Аллой Пугачевой и Ани Лорак. «Поменять цвет волос, и копия Пугачевой», — отметил один их подписчиков.
ФАН вчера в 11:11
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК вчера в 01:30
Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09 декабря в 07:20
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

RT на русском вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой Джигарханяна

Отношения певца Прохора Шаляпина и бывшей жены актёра и режиссёра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской завершились.
News.ru вчера в 05:59
Политика

День Конституции отмечают в России

Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.
Бел.Ру вчера в 23:00
Происшествия

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Российская газета вчера в 16:32
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости вчера в 07:49
Общество

Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России вчера в 08:31
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Наука

Ученые доказали опасность дневного сна

Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
РИА Новости вчера в 23:23
Экономика

«Новапорт» получит контроль над реконструируемым аэропортом Барнаула

Ранее сообщалось, что Алтайский край также рассчитывает на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту.
Интерфакс вчера в 04:57
Политика

Парламент Израиля принял решение о самороспуске

Закон о самороспуске парламента израильским депутатам пришлось принимать из-за того, что ведущие партии так и не смогли сформировать новый кабинет министров.
Аргументы и Факты вчера в 07:34
Политика

Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 21:50
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Общество

Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения

Lenta.ru вчера в 15:19
Экономика

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 07:49
Политика

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
РБК вчера в 14:13
Хоккей

«Вашингтон» выиграл у «Бостона». Кузнецов отдал голевой пас

"Вашингтон" выиграл 3:2. Евгений Кузнецов набрал одно очко за передачу и теперь на его счету 12 голов и 19 передач.
Вести.Ru вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда

Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Vologda-poisk.ru вчера в 08:39
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 10 декабря в 14:21
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Общество

В Москве началось прощание с Лужковым

В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:32
Культура

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru вчера в 16:09
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Политика

Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»

В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
РЕН ТВ вчера в 13:02
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Армия и оружие

Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
ФАН вчера в 20:39
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