Общество

Lenta.ruLenta.ruШтрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз. Эти предложения обозначены в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Штраф и трепет: взыскания с бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились "Известия".
Известиявчера в 16:01

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Вызовет очень широкий резонанс: повышение штрафов для бизнеса

REGNUM05:36

Власти предложили увеличить штрафы для бизнесменов в десятки раз

URA.Ruвчера в 17:19

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

РБК00:34

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Lenta.ruвчера в 20:10

«Известия»: штрафы для бизнеса в области госконтроля могут вырасти в десятки раз

ТАССвчера в 19:28

СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз

РИА Новости01:35

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Известиявчера в 17:58
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Windows 10 научили звонить по мобильному телефону

В приложении Your Phone для Windows 10 появилась долгожданная возможность осуществления звонков со смартфона, используя компьютер.
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Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине боевика

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РЕН ТВ 07:58
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Доллар опустился ниже 63 рублей

На торгах курс доллара опустился ниже 63 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые впервые с 25 июля.
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Происшествия

Суд Петербурга заочно арестовал обвиненного в изнасиловании бойца ММА

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РИА Новости 08:18
Армия и оружие

Россию включили в список стран с самым мощным флотом

На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Коммерсантъ 06:40
Происшествия

Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
Кино

Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл

О жизни Александра Пушкина снимут кино в жанре хип-хоп мюзикла, сообщает «Интерфакс».
Общественное телевидение России 07:13
Общество

В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи

В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.
Коммерсантъ 01:56
Общество

Девятилетний вундеркинд покинул голландский университет

REGNUM вчера в 01:08
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
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Футбол

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Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
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Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
РИА Новости 08:30
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Отвечая на вопрос, считает ли он, что на телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что про Путина запрещено шутить в эфире, Песков сказал: "На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую - тоже отрицательный".
ТАСС 04:25
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Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Финансы

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава НБУ Яков Смолий.
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На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

РИА Новости 08:31
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Названы болезни, о которых говорит повышенный метеоризм

Озвучены болезни, о которых говорит повышенный метеоризм в организме человека.
Evo-rus.com 06:18
Общество

Госдума вернула курилки в аэропорты

Госдума приняла закон о курительных комнатах в транзитных зонах аэропортов.
Российская газета 06:38
Технологии

Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Ведомости вчера в 13:49
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Представлен инновационный смартфон Samsung Galaxy A51

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A51.
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Авто

Создатель McLaren F1 анонсировал новый суперкар с вентилятором

Основателем бренда Gordon Murray Automotive является известный автомобильный конструктор Гордон Марри, который работал над множеством дорожных и гоночных машин, а самым известным проектом инженера является культовый суперкар McLaren F1.
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МИД РФ: Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании по MH17

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Нидерланды хотят скрыть собственные ошибки в расследовании катастрофы MH17.
Московский Комсомолец 07:03
Политика

Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Lenta.ru 07:50
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Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека

По словам президента, само по себе декларирование прав в конституции не означает, к сожалению, их соблюдение на практике.
Радио Маяк 07:52
Армия и оружие

Турция пригрозила США закрыть все базы НАТО на своей территории

Профиль вчера в 03:48
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Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»

Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
Московский Комсомолец 06:27
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В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку за внешний вид

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Суд Киева заочно приговорил депутата Госдумы к 14 годам тюрьмы

Святошинский райсуд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего депутата крымского парламента, ныне - депутата Госдумы РФ Светлану Савченко, признав ее виновной в государственной измене Украине, сообщила в среду базирующаяся в Киеве "прокуратура Автономной республики Крым", передает 11 декабря "Интерфакс".
SakhaNews вчера в 10:40
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