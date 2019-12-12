Общество
Lenta.ruШтрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз. Эти предложения обозначены в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщают «Известия».
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с чего всё началось
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились "Известия".Известиявчера в 16:01
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