Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились "Известия".

с чего всё началось

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз. Эти предложения обозначены в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщают «Известия».

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

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