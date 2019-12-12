Общество

Lenta.ruLenta.ruШтрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз. Эти предложения обозначены в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Штраф и трепет: взыскания с бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились "Известия".
Известиявчера в 16:01

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Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Lenta.ruвчера в 20:10

СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз

РИА Новости01:35

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

РБК00:34

Высокие штрафы заставят бизнес задуматься — эксперт

REGNUM06:34

«Известия»: штрафы для бизнеса в области госконтроля могут вырасти в десятки раз

ТАССвчера в 19:28

Власти предложили увеличить штрафы для бизнесменов в десятки раз

URA.Ruвчера в 17:19

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Известиявчера в 17:58
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