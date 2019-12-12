Общество

РБКРБКШтрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП). Копия документа за подписью замминистра юстиции Дениса Новака есть в распоряжении РБК.
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с чего всё началось

Штраф и трепет: взыскания с бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились "Известия".
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз

РИА Новости01:35

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

РБК00:34

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Известиявчера в 17:58

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Lenta.ruвчера в 20:10

«Известия»: штрафы для бизнеса в области госконтроля могут вырасти в десятки раз

ТАССвчера в 19:28

Власти предложили увеличить штрафы для бизнесменов в десятки раз

URA.Ruвчера в 17:19

Кто стоит за инициативой об увеличении штрафов для бизнеса?

REGNUM01:39
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Происшествия

В Приморье затонула подводная лодка

REGNUM 02:38
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

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Известия вчера в 14:31
Общество

В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

В Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. Церемония началась в храме Христа Спасителя.
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Происшествия

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Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

RT на русском вчера в 21:48
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова

У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Парламентская газета вчера в 12:19
Общество

Четверть россиян боятся увольнения

Только 33% россиян не боятся увольнения и полагают, что оно им не грозит. Еще 30% считают, что их никто увольнять пока не собирается.
Газета.Ru вчера в 21:39
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
РБК 01:31
Общество

СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
РБК 01:00
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru вчера в 04:28
Политика

Глава OMV: Европа должна принять меры в ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Германо-российская промышленная палата (AHK) осуждает экстерриториальные санкции США против проекта "Северного потока - 2", которые предусмотрены одобренным Палатой представителей Конгресса США законопроектом об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, и призывает принять ответные меры.
ТАСС 02:23
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 07:49
Единоборства

Глава UFC подтвердил, что Хабиб проведет бой с Фергюсоном

Лезги газет 01:49
Политика

Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

РИА Новости вчера в 21:50
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«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
RT на русском 00:45
Общество

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
Политика

Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании

В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
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Общество

Россияне потратят в этом году меньше денег на праздничный стол

Жители России намерены в этом году потратить меньше денег на праздничный новогодний стол и сосредоточить расходы на других областях праздника.
News.ru вчера в 21:31
Общество

Ученые выяснили, как правильно открывать банку с пивом

Специалисты из Дании провели исследование и выяснили, что, если емкость с пивом находилась в покое, есть вероятность, что пена напитка не выплеснется при вскрытии банки.
iReactor вчера в 06:36
Армия и оружие

Россия вошла в список стран с самым сильным флотом

Американское издание The National Interest включила Россию в список стран с самым сильным военно-морским флотом.
Газета.Ru 00:34
Политика

Словакия готовится к прекращению поставок газа из России через Украину

Министр экономики Словакии Петер Жига заявил, что прекращение поставок российского газа через Украину выглядит вполне правдоподобным, поэтому его страна готовится к этому варианту.
Аргументы и Факты вчера в 16:06
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

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Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Московский Комсомолец вчера в 01:56
Политика

МИД Турции осудил решение комитета сената США по санкциям из-за С-400

Турецкий МИД осудил решение комитета по международным делам сената США одобрить законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой российских систем С-400.
RT на русском 02:23
Игры

В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2

Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
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