Общество
РБКШтрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП). Копия документа за подписью замминистра юстиции Дениса Новака есть в распоряжении РБК.
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с чего всё началось
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились "Известия".Известиявчера в 16:01
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