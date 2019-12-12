Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились "Известия".

с чего всё началось

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП). Копия документа за подписью замминистра юстиции Дениса Новака есть в распоряжении РБК.

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

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