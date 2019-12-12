Общество

РБКРБКШтрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП). Копия документа за подписью замминистра юстиции Дениса Новака есть в распоряжении РБК.
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с чего всё началось

Штраф и трепет: взыскания с бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились "Известия".
Известиявчера в 16:01

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В Совфеде прокомментировали предложение увеличить штрафы для бизнеса

РИА Новости04:02

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Известиявчера в 17:58

Кто стоит за инициативой об увеличении штрафов для бизнеса?

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Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

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ТАССвчера в 19:28

Власти предложили увеличить штрафы для бизнесменов в десятки раз

URA.Ruвчера в 17:19

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

РБК00:34
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В Москве прощаются с Юрием Лужковым

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В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
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На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
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РБК вчера в 16:29
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Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году

Известно, что в среднем россияне стали проводить на ресурсе 8 минут 35 секунд — это на 47 секунд дольше, чем в 2018 году.
Lenta.ru 02:47
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Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

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Известия вчера в 14:31
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В России телевизор убил двухлетнего ребенка

В России телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.
Lenta.ru 00:52
Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

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Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Бенфикой»

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Политика

В Великобритании начались досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
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Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

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В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

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В Раде обнародовали законопроект об особом статусе Донбасса

Украинское руководство намерено на год продлить закон об особом статусе Донбасса.
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Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Ведомости вчера в 13:49
Политика

От Евросоюза ждут ответа на санкции США против «Северного потока — 2»

Президент АНК и глава концерна OMV Райнер Зеле назвал санкции против проекта газопровода ударом по Европе и её тесному союзнику — Германии.
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Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик

27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
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Политика

Глава ДНР выдвинул ультиматум Киеву

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выдвинул ультиматум украинскому правительству.
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Футбол

Уткин не удивлён результатами «Зенита» и «Локо» в ЛЧ

Накануне два российских клуба «Зенит» и «Локомотив» завершили свои выступления в Лиге чемпионов, заняв последние места в группах.
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Катер пропавших в Приморье рыбаков обнаружили у острова Хоккайдо

Пропавший в Приморье катер обнаружили в Японии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу "Экипажи ДПС" в Инстаграм.
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Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
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Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.
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Отец Хабиба назвал бой с Фергюсоном самым важным в истории UFC

Отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал предстоящий поединок ученика против представителя США Тони Фергюсона, который пройдет 18 апреля следующего года, сообщает RТ.
ProstoProSport вчера в 02:14
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