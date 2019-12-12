Общество

РБКРБКШтрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП). Копия документа за подписью замминистра юстиции Дениса Новака есть в распоряжении РБК.
Читать в источнике
Комментировать432
с чего всё началось

Штраф и трепет: взыскания с бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились "Известия".
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Вызовет широкий резонанс: повышение штрафов для бизнеса

REGNUM05:36

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Известиявчера в 17:58

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

РБК00:34

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Lenta.ruвчера в 20:10

«Известия»: штрафы для бизнеса в области госконтроля могут вырасти в десятки раз

ТАССвчера в 19:28

Власти предложили увеличить штрафы для бизнесменов в десятки раз

URA.Ruвчера в 17:19

СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз

РИА Новости01:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

RT на русском 01:01
Происшествия

Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Lenta.ru 05:32
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова объявила о скорой свадьбе 26-летнего сына

Дату свадьбы Татьяна Буланова пока не называет.
Летидор 04:25
Армия и оружие

Внештатные инструкторы начнут поднимать боевой дух российских солдат

Официальное название новой должности – внештатный инструктор по военно-политической работе, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.
Новые Известия 00:44
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла новости СМИ о параличе актрисы

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла новости в СМИ, которые писали о параличе актрисы. Соответствующая публикация размещена в Instagram.
OAnews 00:53
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

В Петербурге задержали напавших на 18-летнюю девушку из-за ориентации

В Санкт-Петербурге задержали группу парней, которые напали на 18-летнюю девушку Екатерину Лысых из-за ее ориентации.
Lenta.ru 04:50
Политика

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Российская газета 05:19
Экономика

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Ведомости 04:00
Футбол

Роналду разозлился на фаната, который пытался сделать с ним фото

Чемпионат вчера в 23:15
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 10 декабря в 02:40
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Происшествия

Депздрав объяснил причину увольнения заведующей роддомом № 27

Увольнение заведующей роддомом № 27 при ГКБ имени Спасокукоцкого Марины Сармосян никак не связано в возбужденным в ее отношении уголовным делом о халатности.
Вечерняя Москва 10 декабря в 11:09
Политика

МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной

МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Газета.Ru 05:39
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости 04:55
Политика

Германия признала капитуляцию перед США из-за «Северного потока-2»

Правительство Германии признало капитуляцию перед Соединенными Штатами Америки из-за ситуации вокруг строительства российского газопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре.
Sputnik Таджикистан 03:00
Общество

Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»

В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
РЕН ТВ вчера в 13:02
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Московский Комсомолец вчера в 01:56
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета вчера в 08:09
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство.
РИА Новости 05:20
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Политика

В Великобритании начались досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
ТАСС 02:08
Общество

Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Lenta.ru 04:15
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой грозит облысение

По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
OAnews вчера в 12:47
Происшествия

Отец с 17-летним сыном возили на санках труп забитого мужчины

Отец и сын решил труп спрятать, но житель улицы Полбина их спугнул.
Вольск.ру 02:13
Финансы

Индекс РТС обновил максимум с октября 2013 года

Индекс РТС на торгах Московской биржи превысил отметку в 1490 пунктов и обновил максимум с 30 октября 2013 года.
ТАСС 04:33
Происшествия

Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца

Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца.
РИА Новости 04:29
Игры

Разработчики RUST запретили использовать в игре мыши A4Tech

С 11 декабря в RUST нельзя играть с компьютерными мышами производства A4Tech.
CyberSport.ru 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное