Общество

РБКРБКШтрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

За непредоставление информации контролирующим органам штрафы для юрлиц вырастут в четыре раза — до 20 тыс. руб. На бизнес распространят и наказание за неповеновение законному распоряжению или требованию проверяющего — компаниям придется платить до 30 тыс руб.
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с чего всё началось

Штраф и трепет: взыскания с бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились "Известия".
Известиявчера в 16:01

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Власти предложили увеличить штрафы для бизнесменов в десятки раз

URA.Ruвчера в 17:19

В России могут увеличить штрафы для бизнеса в десятки раз, пишут СМИ

Парламентская газета00:37

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Lenta.ruвчера в 20:10

«Известия»: штрафы для бизнеса в области госконтроля могут вырасти в десятки раз

ТАССвчера в 19:28

В России суммы штрафов для бизнеса могут вырасти в десятки раз – СМИ

REGNUMвчера в 18:16

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

РБК00:34

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Известиявчера в 17:58
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Происшествия

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Metaratings вчера в 17:07
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости вчера в 12:07
Экономика

На очередной сессии Верховного Совета обсудят бюджет Хакасии

В Абакане началась 14 сессия Верховного Совета Республики Хакасия. Всего в повестке дня 20 вопросов.
Хакасия 10 декабря в 21:58
Политика

Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

ТАСС вчера в 16:25
Общество

Прощание с Лужковым началось в Москве

Газета.Ru вчера в 23:52
Общество

Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ

Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Piter.tv вчера в 11:05
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия

Задержанный экс-мэр Челябинска подозревается в получении взятки

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
REGNUM вчера в 07:16
Общество

Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников

Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.
RT на русском вчера в 23:00
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Общество

Россияне потратят в этом году меньше денег на праздничный стол

Жители России намерены в этом году потратить меньше денег на праздничный новогодний стол и сосредоточить расходы на других областях праздника.
News.ru вчера в 21:31
Футбол

Слова Гинера будут рассмотрены в комитете по этике РФС 13 декабря

Председатель комитета РФС по этике Семен Андреев рассказал, когда будет дана оценка словам президента и владельца ЦСКА Евгения Гинера в отношении работы арбитров в Российской премьер-лиге.
Спорт день за днем вчера в 12:36
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Происшествия

На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
REGNUM вчера в 16:08
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Авто

Mercedes-Benz официально представил новый GLA

Компания Mercedes-Benz представила компактный паркетник GLA нового поколения.
Somanyhorses вчера в 10:25
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже

Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Общественная служба новостей вчера в 03:48
Политика

Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Известия вчера в 06:50
Общество

Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Коммерсантъ вчера в 10:22
Экономика

Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

Руководство Сбербанка заявило о намерении ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году.
Вести.Ru 10 декабря в 06:55
Политика

Помпео заявил о неточном пересказе Лавровым содержания встречи с Трампом

Помпео добавил, что во время переговоров Трамп заявил Лаврову, что считает вмешательство в выборы неприемлемым.
РБК вчера в 15:25
Общество

Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»

В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
РЕН ТВ вчера в 13:02
Политика

Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе

Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.
MOS.news вчера в 09:47
Общество

Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова

У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Парламентская газета вчера в 12:19
Кино

Тарантино может снять продолжение «Убить Билла»

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино рассматривает возможность съемок сиквела фильма «Убить Билла».
ФАН вчера в 09:05
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Кино

В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли

Gazeta.SPb 10 декабря в 15:49
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
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