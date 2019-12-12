Общество
РБКШтрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
За непредоставление информации контролирующим органам штрафы для юрлиц вырастут в четыре раза — до 20 тыс. руб. На бизнес распространят и наказание за неповеновение законному распоряжению или требованию проверяющего — компаниям придется платить до 30 тыс руб.
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с чего всё началось
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились "Известия".Известиявчера в 16:01
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