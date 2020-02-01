Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиШтрафы для таксистов за нарушения ПДД предложили повысить вдвое

Министерство транспорта разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для водителей общественного транспорта и такси за некоторые нарушения правил дорожного движения. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
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с чего всё началось
Минтранс разместил
 проект изменений в КоАП, ужесточающий штрафы за нарушения ПДД «при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров и иных лиц автобусами».
Коммерсантъвчера в 16:57

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Штрафы для таксистов за нарушения ПДД предложили повысить вдвое

РИА Новости02:48

Водителям такси и автобусов хотят повысить штрафы

News.ruвчера в 20:11

Поправки в КОаП повысят штрафы для российских таксистов вдвое

REGNUMвчера в 20:32

Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

РБК00:00

Минтранс предлагает повысить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений ПДД

ТАССвчера в 19:53

Таксистам грозят удвоенные штрафы за нарушения ПДД

РЕН ТВвчера в 17:54

Минтранс предложил ввести повышенные штрафы за нарушения ПДД таксистами

Коммерсантъвчера в 16:57
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Политика

Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
ТАСС 03:40
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В Чувашии правительство ушло в отставку

Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
ГЛАС.RU вчера в 02:20
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Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
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К Земле летит гигантский астероид

Гигантский астероид летит в сторону Земли. Ожидается, что он приблизится к нашей планете 15 февраля.
ТВ Центр 29 января в 07:00
Общество

Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай

Министерство транспорта РФ рекомендовало россиянам отказаться от полетов в Китай, если только для этого нет веского повода.
Политика Сегодня 05:07
Общество

Собчак призналась, что давно больна коронавирусом

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Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском 01:19
Политика

Эксперт оспорил право требования репараций от России со стороны Польши

Правовых оснований у требований Польши о выплате военных репараций к России не существует.
Известия вчера в 12:17
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Lenta.ru 02:59
Общество

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Наука

Найдено лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус

Лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус.
Ридус вчера в 12:32
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Общество

В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам

Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
Московский Комсомолец 30 января в 05:21
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:21
Футбол

«Локомотив» и «Партизан» объявили составы на товарищеский матч

Московский "Локомотив" и сербский "Партизан" объявили стартовые составы на матч в рамках товарищеского турнира в Дохе.
Газета.Ru 05:17
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Здоровье

Заболевший коронавирусом гражданин КНР в Забайкалье выздоравливает

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку.
Известия вчера в 23:19
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

Газета.Ru 30 января в 11:47
Происшествия

Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково

Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Известия 02:26
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru 30 января в 05:35
Общество

Падение метеорита на Урале попало на видео

Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Известия 05:19
Общество

Далай-лама рассказал, как бороться с коронавирусом

Газета.Ru 03:15
Общество

Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД

Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Газета.Ru вчера в 01:55
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Газета.Ru вчера в 15:36
Политика

Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
РИА Новости вчера в 22:47
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 09:01
Происшествия

СМИ узнали личность пропавшего рабочего при обрушении СКК

Стала известна личность пропавшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" сварщика, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 08:44
Кино

В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»

В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Российская газета вчера в 07:50
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