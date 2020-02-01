Транспорт
РИА НовостиШтрафы для таксистов за нарушения ПДД предложили повысить вдвое
Министерство транспорта разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для водителей общественного транспорта и такси за некоторые нарушения правил дорожного движения. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Читать в источнике
Оценить135
с чего всё началось
Минтранс разместил проект изменений в КоАП, ужесточающий штрафы за нарушения ПДД «при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров и иных лиц автобусами».Коммерсантъвчера в 16:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
Политика
В Чувашии правительство ушло в отставку
Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Космос
К Земле летит гигантский астероид
Гигантский астероид летит в сторону Земли. Ожидается, что он приблизится к нашей планете 15 февраля.
Общество
Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай
Министерство транспорта РФ рекомендовало россиянам отказаться от полетов в Китай, если только для этого нет веского повода.
Общество
Собчак призналась, что давно больна коронавирусом
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Политика
Эксперт оспорил право требования репараций от России со стороны Польши
Правовых оснований у требований Польши о выплате военных репараций к России не существует.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Общество
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале
Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Наука
Найдено лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам
Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Футбол
«Локомотив» и «Партизан» объявили составы на товарищеский матч
Московский "Локомотив" и сербский "Партизан" объявили стартовые составы на матч в рамках товарищеского турнира в Дохе.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Здоровье
Заболевший коронавирусом гражданин КНР в Забайкалье выздоравливает
Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
Происшествия
Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково
Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Общество
Падение метеорита на Урале попало на видео
Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Общество
Далай-лама рассказал, как бороться с коронавирусом
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Политика
Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Происшествия
СМИ узнали личность пропавшего рабочего при обрушении СКК
Стала известна личность пропавшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" сварщика, сообщает "Фонтанка".
Кино
В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»
В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).