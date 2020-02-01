Транспорт
РИА НовостиШтрафы для таксистов за нарушения ПДД предложили повысить вдвое
Министерство транспорта разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для водителей общественного транспорта и такси за некоторые нарушения правил дорожного движения. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
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с чего всё началось
Минтранс разместил проект изменений в КоАП, ужесточающий штрафы за нарушения ПДД «при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров и иных лиц автобусами».Коммерсантъвчера в 16:57
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким рабочего, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
Общество
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале
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Авто
В Омске продаются самые дешевые автомобили в России
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Жительнице Севастополя предъявлено обвинение в госизмене
В суде уточнили, что женщине предъявлено обвинение в государственной измене, наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
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Nasdaq растет, Dow Jones падает на открытии Уолл-стрит
На основной промышленный индекс Уолл-стрит продолжают действовать опасения за глобальную экономику из-за из-за эпидемии уханьского коронавируса, в то время как «высокотехнологичный» Nasdaq поддерживает прибыль Amazon.
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В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии
В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
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Оперативники УФСБ задержали чиновника с миллионом рублей
Авто
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Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
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Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Наука
Лекарство от почечной недостаточности облегчает симптомы аутизма
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Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Футбол
Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче с «Партизаном»
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму в матче с белградским "Партизаном" на товарищеском футбольном турнире в Катаре.