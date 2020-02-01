с чего всё началось

Министерство транспорта разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для водителей общественного транспорта и такси за некоторые нарушения правил дорожного движения. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Штрафы для таксистов за нарушения ПДД предложили повысить вдвое

Музыка Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.

Политика США ограничили въезд гражданам шести стран США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.

Политика Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.

Энергетика Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

Шоу-бизнес Певица МакSим приостановила карьеру Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.

Политика Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политика ТМК предупредила инвесторов о рисках из-за поправок в Конституцию Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, предупредила инвесторов о возможных рисках, которые могут нести для экономики предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию.

Общество Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.

Происшествия Жительнице Севастополя предъявлено обвинение в госизмене В суде уточнили, что женщине предъявлено обвинение в государственной измене, наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Политика В Раде пригрозили свержением Зеленского Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

Экономика Nasdaq растет, Dow Jones падает на открытии Уолл-стрит На основной промышленный индекс Уолл-стрит продолжают действовать опасения за глобальную экономику из-за из-за эпидемии уханьского коронавируса, в то время как «высокотехнологичный» Nasdaq поддерживает прибыль Amazon.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Шоу-бизнес Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.