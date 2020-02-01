Транспорт

РБКРБКМинтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения. Ведомство разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минтранс разместил
 проект изменений в КоАП, ужесточающий штрафы за нарушения ПДД «при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров и иных лиц автобусами».
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