Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз. Об этом сообщает РИА "Новости".

Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз

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