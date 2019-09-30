Общество

Газета.RuГазета.RuШтрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать239

Подробнее о событии

Военные предложили увеличить штрафы для уклонистов в шесть раз

РБКвчера в 16:07

В России штрафы для уклонистов могут вырасти в шесть раз

RT на русскомвчера в 13:34

Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут вырасти в шесть раз

Российская газетавчера в 13:45

Минобороны планирует в 6 раз повысить штрафы для уклонистов

Вести.Ruвчера в 14:21

Минобороны хочет увеличить штрафы для уклонистов в шесть раз. Достанется и тем, кто забыл рассказать о смене работы

Фонтанка.Рувчера в 13:34

Штрафы для уклонистов от армии могут увеличить в шесть раз

РИА Новостивчера в 13:19

Генштаб РФ: штрафы для уклонистов могут вырасти в 6 раз

Московский Комсомолецвчера в 13:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 00:02, Вашингтон
Происшествия

В Саракташе дети Николая Стремского говорят о его невиновности

Московский Комсомолец вчера в 21:57
Единоборства

Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко

Чемпионат вчера в 03:15
Общество

Валерий Радаев потребовал от министров «разобраться с писульками»

Взгляд-инфо вчера в 09:01
Происшествия

Названа причина подачи тока по батареям жилого дома в Воронеже

Известия вчера в 21:01
Общество

Директор НМИЦ имени Блохина: Протестами врачей дирижируют извне

По мнению Стилиди, врачи стали жертвами неких лиц, которые «дирижируют действиями коллег» вне онкоцентра.
Daily Storm вчера в 14:08
Наука

Диета с высоким содержанием жиров сделала потомство сообразительней

Исследование, проведенное на мышах, доказало, что если кормить беременных самок кормом с повышенным содержанием жиров, то их потомство будет более сообразительным.
Профиль вчера в 15:17
Происшествия

В колонии изнасилование обернулось массовой дракой

Рамблер вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина

Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 29 сентября в 09:05
Происшествия

Адвокаты рассказали о дополнительной экспертизе по делу Хачатурян

«Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ), проведённая по постановлению следственной группы СК России, подтвердила, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей Крестины, Ангелины и Марии», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Наталью Бочкареву требуют отправить в наркодиспансер

StarHit.ru вчера в 11:00
Армия и оружие

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Экономика

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Авто

В дилерские салоны поступил бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200

В дилерских автосалонах появились модели, которые вполне могут стать заменой престижному кроссоверу Toyota Land Cruiser 200.
OAnews 28 сентября в 13:11
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Армия и оружие

В России начался осенний призыв в армию

В России стартовал осенний призыв в армию. Начался он 1 октября, а завершится 31 декабря.
Комсомольская правда вчера в 18:57
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что проект с ее участием на "Первом канале" может быть заморожен.
Piter.tv вчера в 14:43
Происшествия

В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека

REGNUM вчера в 23:27
Происшествия

В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек

В Соединенных Штатах число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 15.
Российская газета вчера в 21:19
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль

46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
Телепрограмма 29 сентября в 17:05
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Гаджеты

Mi Mix 4 от Xiaomi официально отменен

ГЛАС.RU вчера в 07:15
Политика

«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета вчера в 19:03
Спорт

Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике

Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском вчера в 17:31
Космос

Названо место скопления инопланетных зондов

Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru вчера в 20:02
Политика

СМИ сообщили о присутствии Помпео при разговоре Зеленского и Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео слышал беседу американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 22:53
Политика

МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Политика

В Германии обвинили Зеленского в оскорблении Меркель

Немецкий еженедельник Der Spiegel в воскресенье, 29 сентября, написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
NewInform 29 сентября в 04:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное