Общество
РИА НовостиШтрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
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Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Армия и оружие
Иранская оппозиция обвинила власти страны в атаках на Saudi Aramco
Представитель оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана (НССИ) Алирез Джафарзаде заявил о том, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии подготовило иранское правительство.
Национальная служба новостей 17:18
Экономика
Проект федерального бюджета на 2020–2022 годы внесен в Госдуму
Законопроект о федеральном бюджете на 2020−2022 годы правительство РФ внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.
REGNUM 06:21
Общество
В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.
РИА Новости 19:07
Авто
У Toyota Camry появился полный привод
Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.
Motor 08:11
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Космос
Названо место скопления инопланетных зондов
Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru 20:02
Политика
Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Происшествия
Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Известия 05:30
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Политика
В Перу президент распустил парламент
Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента страны.
Газета.Ru 19:22
Энергетика
Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли
Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Происшествия
Полицейские в Читинском районе застрелили медведя
В Читинском районе полицейские застрелили раненного медведя.
Zab.RU 03:19
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах
Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).
Коммерсантъ 19:32
Происшествия
СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК 19:29
Технологии
«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов
"Ростелеком" предложил командам - участницам финального хакатона "Цифрового прорыва" создать прототип информационно-сервисной системы мониторинга пунктов переработки мусора.
Волга Ньюс 09:09
Культура
Первый канал назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»
Народные новости 16:11
Игры
Владельцы ПК смогут играть в Call of Duty: Mobile уже в октябре
С 1 октября 2019 года геймеры смогут играть в Call of Duty: Mobile при помощи клавиатуры и мыши на ПК.
REGNUM вчера в 14:47
Футбол
Мамаев рассказал, в каких условиях находился в тюрьме
Футболист Павел Мамаев, вышедший 17 сентября из колонии по условно-досрочному освобождению, рассказал об условиях содержания под стражей.
RT на русском 09:34
Авто
Водители требуют от Volkswagen компенсацию
Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru 06:34
Кино
Сериал «Очень странные дела» продлен на четвертый сезон
Потоковый сервис Netflix заказал производство четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела".
Kinonews.ru 16:45
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
Презентация нового смартфона состоялась 24 сентября и он пока еще не появился в продаже.
Газета DAILY 28 сентября в 12:56
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал комплексов США Patriot в Саудовской Аравии
RuNews24.ru 00:18
Наука
Ученые не нашли связи между агрессивностью и любовью к тяжелой музыке
В середине ХХ века психологи предполагали, что некоторые черты характера можно связать с любовью к тем или иным жанрам кино и музыки.
Мойка78 20:10
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee 02:30
Музыка
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Выяснилось, что владелец лейбла Тимати и генеральный директор Павел Курьянов намерены запретить исполнителю петь песни, записанные в период сотрудничества с Black Star, а также использовать псевдоним L’One.
Телепрограмма 28 сентября в 04:12
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens вчера в 04:13