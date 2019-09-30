Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.

Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз

Политика Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.

Армия и оружие Иранская оппозиция обвинила власти страны в атаках на Saudi Aramco Представитель оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана (НССИ) Алирез Джафарзаде заявил о том, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии подготовило иранское правительство.

Экономика Проект федерального бюджета на 2020–2022 годы внесен в Госдуму Законопроект о федеральном бюджете на 2020−2022 годы правительство РФ внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Общество В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.

Авто У Toyota Camry появился полный привод Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Космос Названо место скопления инопланетных зондов Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.

Политика Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.

Политика Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.

Политика В Перу президент распустил парламент Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента страны.

Энергетика Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.

Происшествия Полицейские в Читинском районе застрелили медведя В Читинском районе полицейские застрелили раненного медведя.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).

Происшествия СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.

Игры Владельцы ПК смогут играть в Call of Duty: Mobile уже в октябре С 1 октября 2019 года геймеры смогут играть в Call of Duty: Mobile при помощи клавиатуры и мыши на ПК.

Футбол Мамаев рассказал, в каких условиях находился в тюрьме Футболист Павел Мамаев, вышедший 17 сентября из колонии по условно-досрочному освобождению, рассказал об условиях содержания под стражей.

Авто Водители требуют от Volkswagen компенсацию Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».

Кино Сериал «Очень странные дела» продлен на четвертый сезон Потоковый сервис Netflix заказал производство четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела".

Гаджеты Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha Презентация нового смартфона состоялась 24 сентября и он пока еще не появился в продаже.

Наука Ученые не нашли связи между агрессивностью и любовью к тяжелой музыке В середине ХХ века психологи предполагали, что некоторые черты характера можно связать с любовью к тем или иным жанрам кино и музыки.

Происшествия Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".

Энергетика Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2» Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.

Музыка Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни Выяснилось, что владелец лейбла Тимати и генеральный директор Павел Курьянов намерены запретить исполнителю петь песни, записанные в период сотрудничества с Black Star, а также использовать псевдоним L’One.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.