Общество
РИА НовостиШтрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:49, Вашингтон
Политика
Песков прокомментировал назначение экс-главы ДНР главой Элисты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).
Газета.Ru 09:56
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru 10:46
Политика
ДНР и ЛНР надеются на согласование Киевом «формулы Штайнмайера»
Министры иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего рассчитывают, что украинская сторона начнет согласование формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в ходе встречи в Минске.
REGNUM 08:02
Гаджеты
Россияне раскупили все самые дорогие версии новых iPhone
Популярными оказались аппараты iPhone 11 Pro и Pro Max с большим объёмом памяти, а также в новых цветовых решениях, а именно в зеленом и фиолетовом цвете.
Газета DAILY 15:03
Кино
Первый трейлер сериала «Война миров» появился в Сети
Телеканал BBC One выложил на своем YouTube-канале трейлер сериала "Война миров".
Народные новости вчера в 10:09
Космос
Для чего в Чили начали строить крупнейший оптический телескоп мира
В Чили началось возведение купола для оптического телескопа E-ELT (European Extremely Large Telescope — «Европейский сверхкрупный телескоп») весом в 2800-тонн.
Недвижимость.RU 27 сентября в 15:38
Энергетика
Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
Фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такую же нагрузку, как в 1980-х годах.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Здоровье
Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи
«Родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома, во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины», - говорится в материале.
Агентство Москва 09:28
Армия и оружие
Армия России получила новые танки Т-90М
В распоряжение армии Российской Федерации начали поступать модернизированные танки Т-90М.
Капитал страны 02:03
Общество
Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже
Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 16:30
Гаджеты
Акция невиданной щедрости: AMD дарит AAA-игру покупателям видеокарт
Компания AMD запустила акцию, по которой покупателям видеокарт Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700, Radeon RX 590, Radeon RX 580 и Radeon RX 570 предлагается на выбор одна или две игры AAA-категории.
Игромания.ру 16:08
Происшествия
Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.
Lenta.ru 12:18
Авто
На аукцион выставили люксовые авто сына африканского диктатора
По информации Reuters, 5 автомобилей класса Luxury, принадлежавших сыну Теодорино Обианга Нгеме, будут выставлены на аукционе в Женеве 29 сентября, который организует аукционный дом Bonhams.
SpeedMe вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Политика
Бабича назначили первым замминистра экономического развития
Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
Гаджеты
Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы
Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
Телеканал 360° 28 сентября в 06:49
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Общество
В онкоцентре имени Блохина вновь опровергли массовые увольнения врачей
В видеообращении врачи сообщили, что 26 детских онкологов написали заявления об уходе, пишет «Газета.ру».
Известия 12:02
Культура
Создатель сериала «Тайны следствия» подал иски к Гусинскому
Студия «Панорама», снявшая сериалы «Ментовские войны» и «Тайны следствия», подала серию исков к Владимиру Гусинскому в Арбитражный суд Москвы.
Известия 08:26
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru 17:31
Общество
С 1 октября будут запрещены хостелы в жилых домах
Согласно новому закону, жилые помещения, включая частные дома, запрещено использовать для размещения гостиниц и предоставления гражданам гостиничных услуг.
Волга-Каспий 06:36
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, способный вызывать рак
В России решили отказаться от популярного индийского препарата «Ранитидин», помогающего при лечении язвы и изжоги.
Ридус 15:43
Космос
Названы планеты, состоящие из «странной материи»
Известно, что ядра атомов обычной материи состоят из протонов и нейтронов. Те, в свою очередь, сложены кварками.
Rusargument 04:23
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Кино
На Comic Con Russia 2019 представят screenlife-проект «Dead of Night»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - В четверг, 3 октября в кинозале Comic Con Russia 2019 состоится презентация нового проекта Тимура Бекмамбетова, сделанного для популярного сервиса Snapchat – первого в мире вертикального художественного screenlifе-хоррора Dead Of Night («Ночные мертвецы»).
Кинобизнес сегодня 04:52