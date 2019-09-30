Общество

РИА НовостиРИА НовостиШтрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз

Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
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Военные предложили увеличить штрафы для уклонистов в шесть раз

РБК16:07

Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз

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Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут вырасти в шесть раз

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Минобороны планирует в 6 раз повысить штрафы для уклонистов

Вести.Ru14:21
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«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

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Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить спектрометр

По мнению экспертов издания, приложенные к заявке эскизы говорят о том, что будущие смартфоны Galaxy S11 и Galaxy S11 Plus могут получить необычный модуль.
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

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Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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Нарколог объяснил поведение Бочкаревой при задержании с кокаином

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Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
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Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли

Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
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Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Киберспорт

Virtus.pro представила новый состав по Dota 2

Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации к MDL Chengdu Major.
CyberSport.ru 28 сентября в 09:00
Шоу-бизнес

Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако

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Диета с высоким содержанием жиров сделала потомство сообразительней

Исследование, проведенное на мышах, доказало, что если кормить беременных самок кормом с повышенным содержанием жиров, то их потомство будет более сообразительным.
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Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
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Армия и оружие

В Польше завершается создание элемента ПРО Aegis Ashore

Руководитель Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джон Хил недавно совершил визит на участок системы ПРО Aegis Ashore в Польше.
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Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА

К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
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Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Около 100 болельщиков поддержат «Атлетико» в игре с «Локомотивом»

Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС. «Локомотив» выделил один сектор для болельщиков гостей.
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
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Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

ТАСС вчера в 01:29
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Бабича назначили первым замглавы Минэкономразвития

Бывший российский посол в Белоруссии Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития России.
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МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
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В ПАСЕ решили провести дебаты по московским протестным акциям

Политическая группа «Альянс либералов и демократов за Европу» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила с инициативой провести дебаты об акциях протеста в Москве в период выборной кампании в Мосгордуму летом этого года.
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15-летняя воспитанница дома-интерната умерла от ожогового шока в одной из больниц Сахалина.
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