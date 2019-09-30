Общество
РИА НовостиШтрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Здоровье
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина
На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".
Российская газета 09:33
Шоу-бизнес
Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» запечатлела барстеры в центре Галактики
3DNews 28 сентября в 02:03
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить спектрометр
По мнению экспертов издания, приложенные к заявке эскизы говорят о том, что будущие смартфоны Galaxy S11 и Galaxy S11 Plus могут получить необычный модуль.
REGNUM 05:08
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Энергетика
Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли
Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Киберспорт
Virtus.pro представила новый состав по Dota 2
Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации к MDL Chengdu Major.
CyberSport.ru 28 сентября в 09:00
Шоу-бизнес
Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако
Виктория Боня решила устроить модный показ около кафе в Монако. Телеведущая в узком платье привлекла внимание мужчин.
OAnews вчера в 23:00
Наука
Диета с высоким содержанием жиров сделала потомство сообразительней
Исследование, проведенное на мышах, доказало, что если кормить беременных самок кормом с повышенным содержанием жиров, то их потомство будет более сообразительным.
Профиль 15:17
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Армия и оружие
В Польше завершается создание элемента ПРО Aegis Ashore
Руководитель Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джон Хил недавно совершил визит на участок системы ПРО Aegis Ashore в Польше.
ГЛАС.RU 09:48
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Футбол
Около 100 болельщиков поддержат «Атлетико» в игре с «Локомотивом»
Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС. «Локомотив» выделил один сектор для болельщиков гостей.
Спорт-Экспресс 13:15
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
ТАСС вчера в 01:29
Политика
Бабича назначили первым замглавы Минэкономразвития
Бывший российский посол в Белоруссии Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития России.
RT на русском 15:54
Политика
МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным
Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
РБК 17:00
Политика
В ПАСЕ решили провести дебаты по московским протестным акциям
Политическая группа «Альянс либералов и демократов за Европу» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила с инициативой провести дебаты об акциях протеста в Москве в период выборной кампании в Мосгордуму летом этого года.
Комсомольская правда 09:46
Происшествия
На Сахалине 15-летняя воспитанница интерната умерла от ожогового шока
15-летняя воспитанница дома-интерната умерла от ожогового шока в одной из больниц Сахалина.
РЕН ТВ 18:11
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия вчера в 00:18