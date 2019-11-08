Транспорт
КоммерсантъШтрафы переводят на иностранный язык
Минтранс поправки уже разработал: вводится право Ространснадзора при выезде машины из страны проверить наличие штрафов и, если они не оплачены, задержать транспортное средство, поставив на колеса блокираторы.
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с чего всё началось
Полицейский план предполагает, что к 15 декабря МВД, Минтранс, ФТС, РСА определят и утвердят перечень сведений о владельцах машин с иностранными номерами (включая данные полисов ОСАГО и «гринкарт»), необходимых для эффективной работы ГИБДД.Коммерсантъвчера в 17:53
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Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Политика
Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
Политика
США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций
Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
Происшествия
Родные раненых Шамсутдиновым солдат отрицают дедовщину в части
Общество
В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний
В исследовании отмечается, что 80 процентов компаний поднимают зарплаты в индивидуальном порядке в зависимости от достижения сотрудника или личных симпатий.
Политика
Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению
Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
Политика
Бывший депутат Партии регионов предрек Украине энергетический коллапс
Большие проблемы с энергосистемой зимой 2019–2020 года предрек украинцам президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов, бывший депутат Верховной Рады (ВР) от Партии регионов Алексей Журавко 8 ноября на своей странице в Facebook.
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Политика
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Дональда Трампа в Москву.
Здоровье
Врач рассказала о вреде газировки при лечении ротавируса
Врач-терапевт высшей категории и заведующая терапевтическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ольга Саакян заявила, что употребление газировки при лечении ротавируса ухудшает состояние больного.
Авто
Обновленную Lada Vesta показали на первых фото
Продажи промежуточно-обновленной Lada Vesta 2020 модельного года стартуют в ближайшие несколько дней.
Происшествия
Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске
Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
Политика
В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.
Общество
Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
Происшествия
В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими
Авто
Продажи новых автомобилей в России резко сократились
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в октябре 2019 года 152,057 тыс. единиц, что на 5,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Авто
Появились шпионские фото нового Kia Sorento
Очередная порция шпионских фото нового кроссовера Kia Sorento, испытания которого подходят к своему завершению, появилась в сети.
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти
По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Здоровье
Главврач объяснила причину заражения младенцев пневмонией в роддоме Уфы
Главный врач родильного дома № 3 Уфы Зухра Гурова объяснила причину заражения пневмонией семи младенцев.
Экономика
«Алроса» за 10 месяцев реализовала алмазы и бриллианты на $2,687 млрд
Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в январе-октябре 2019 года в стоимостном выражении составил почти 2,687 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
Общество
Производители молока попросили правительство помочь с навозом
Российские производители молока попросили правительство изменить требования к обращению с навозом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Общество