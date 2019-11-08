Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъШтрафы переводят на иностранный язык

Минтранс поправки уже разработал: вводится право Ространснадзора при выезде машины из страны проверить наличие штрафов и, если они не оплачены, задержать транспортное средство, поставив на колеса блокираторы.
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с чего всё началось

Штрафы переводят на иностранный язык

Полицейский план предполагает, что к 15 декабря МВД, Минтранс, ФТС, РСА определят и утвердят перечень сведений о владельцах машин с иностранными номерами (включая данные полисов ОСАГО и «гринкарт»), необходимых для эффективной работы ГИБДД.
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