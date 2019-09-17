По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.

с чего всё началось

Россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД в случае прохождения процедуры личного банкротства, пишет "Российская газета". Отмечается, что соответствующую инициативу о поправках в Бюджетный кодекс уже рассмотрели на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ

Происшествия Трепанга на три миллиона рублей выловили браконьеры на Сахалине Водные биологические ресурсы были выпущены в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил более трех миллионов рублей.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Хоккей Источник: «Авангард» сократил зарплату Щербака на 60 миллионов рублей Ранее трехлетнее соглашение игрока предполагало зарплату в 60 миллионов рублей в год.

Происшествия На российских пограничников напали в Японском море Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Политика Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил главам регионов лично посетить пострадавшие районы, оказать помощь быстро и эффективно.

Шоу-бизнес Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире Известная российская певица Татьяна Буланова призналась, что её бывший супруг футболист Владислав Радимов не хочет покидать квартиру знаменитости.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Армия и оружие Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ Минобороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.

Политика Торгпред РФ в Британии рассказал о последствиях Brexit для России После выхода Великобритании из Евросоюза не стоит ожидать ужесточения санкций против России, однако Brexit может стать импульсом к пересмотру устаревших двусторонних договоренностей.

Политика Нетаньяху заявил, что Израиль переживает исторический момент Израильский премьер-министр, глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сообщил, что необходимо дождаться официальных итогов выборов в кнессет, однако уже можно сказать, что государство переживает исторический момент.

Гаджеты Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.

Шоу-бизнес Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.

Политика Путин прокомментировал предложение о «ремонте выборной системы» Как заявил в ходе разговора Зюганов, «есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить: требуется ремонт выборной системы».

Наука В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.

Недвижимость Сбербанк временно снижает первоначальный взнос по ипотеке Ставки ипотеки Сбербанка остаются неизменными: для заемщиков с первоначальным взносом 10–15% от стоимости жилья надбавка к базовой ставке составит 0,2 процентного пункта, как и для клиентов со взносом от 15 до 20%, уточнила пресс-служба госбанка.

Экономика Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".

Футбол Кокорин и Мамаев освободились по УДО Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве.