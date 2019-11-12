Отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом в размере от 3000 до 5000 руб. В такую же сумму обойдется выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника.

с чего всё началось

Правительство ужесточит кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Так, штрафы за хулиганство могут поднять в пять раз, сообщают «Ведомости» в среду, 13 ноября. Кроме того, в новой редакции кодекса появятся новые главы.

Штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз

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