Общество
ИзвестияШтрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз
Правительство ужесточит кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Так, штрафы за хулиганство могут поднять в пять раз, сообщают «Ведомости» в среду, 13 ноября. Кроме того, в новой редакции кодекса появятся новые главы.
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Отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом в размере от 3000 до 5000 руб. В такую же сумму обойдется выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника.Ведомостивчера в 16:22
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«Ведомости»: правительство предлагает увеличить штрафы за хулиганство в пять раз
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