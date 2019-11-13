Общество
Lenta.ruШтрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
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с чего всё началось
Отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом в размере от 3000 до 5000 руб. В такую же сумму обойдется выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника.Ведомостивчера в 16:22
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«Ведомости»: правительство предлагает увеличить штрафы за хулиганство в пять раз
Коммерсантъвчера в 20:58
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