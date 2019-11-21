Экономика

Бизнес.РуБизнес.РуШтрафы за налоговую выгоду предложено ограничить

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Если в ходе проверки устанавливался факт совершения предприятием таких сделок – ФНС пересчитывала налоговую базу в сторону увеличения. В этих случаях налоговики не применяют налоговую реконструкцию – поэтому доначисления и штрафы значительно вырастают.
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