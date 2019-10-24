Общество

КоммерсантъКоммерсантъШтрафы за недолив топлива на АЗС могут перенести из-за нового КоАП

Введение оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС могут перенести на 2021 год. Ранее предполагалось, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в нынешнюю осеннюю сессию.
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с чего всё началось

Нальют штрафную: наказание за недолив топлива ужесточат в 2021 году

Оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС могут ввести в 2021 году. Правительство вернуло в Минпромторг законопроект, предлагающий кардинальные меры борьбы с обманом автовладельцев.
Известиявчера в 17:01

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СМИ: АЗС хотят штрафовать за регулярный недолив топлива на миллионы рублей

РИА Новостивчера в 22:05

Нальют штрафную: наказание за недолив топлива ужесточат в 2021 году

Известиявчера в 17:01

В России могут ввести штрафы за недолив бензина на АЗС

Московский Комсомолецвчера в 20:07

СМИ: В России могут ввести оборотные штрафы за недолив бензина на АЗС

RT на русскомвчера в 19:45

«Известия»: введение оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС запланировано на 2021 год

ТАССвчера в 19:34

Оборотные штрафы за недолив на АЗС могут появиться в 2021 году

РЕН ТВвчера в 18:16

Власти решили отложить введение штрафов за недолив топлива на АЗС

РБКвчера в 20:56
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено вчера в 23:49, Вашингтон
Здоровье

Росздравнадзор проверит увольнения травматологов в Челябинске

Росздравнадзор решил проверить факты увольнения травматологов в Челябинске, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
АиФ Челябинск 21 октября в 11:10
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Политика

Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны

Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 15:31
Армия и оружие

Сегодня спецназовцы отмечают свой профессиональный праздник

Указом Президента России Владимира Путина от 31 мая 2006 года установлены семь профессиональных праздников и 14 памятных дней для возрождения воинских традиций и повышения престижа военной службы, а также в знак признания заслуг военных специалистов в обеспечении обороны и безопасности государства.
Курган и курганцы вчера в 22:47
Футбол

«Валенсия» упустила победу над «Лиллем» в матче ЛЧ, Черышев забил

Испанская "Валенсия" сыграла вничью с французским "Лиллем" в выездном матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 17:00
Происшествия

В Подмосковье школьница изнасиловала двоих семиклассниц

Комсомольская правда вчера в 10:59
Политика

Пушков указал на «фактор Путина» в отношениях Турции с Россией и США

«Линия Москвы была совсем иной», – заявил Пушков, отметив, что во вторник «после встречи с Путиным в Сочи» турецкий лидер сообщил «о прекращении военной операции» в Сирии.
Взгляд.ру вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 22 октября в 06:55
Общество

Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром

Министерство экономики предложило правительству наделить МВД полномочиями по выработке государственной политики в сфере технического осмотра, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:36
Армия и оружие

Начались испытания двигателя для перспективных боевых вертолетов

Вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию, сообщил исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.
Взгляд.ру 21 октября в 08:17
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru вчера в 23:33
Гаджеты

Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 22 октября в 08:53
Здоровье

Жир на животе поможет убрать белковый завтрак

Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
МедиаПоток вчера в 04:31
Политика

AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:51
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой

Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru вчера в 17:59
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:15
Происшествия

В Мексике пять человек погибли при крушении небольшого самолета

Российская газета вчера в 21:55
Путешествия

Ряд отелей, работавшие с Thomas Cook, выходят на российский рынок

Юналан подчеркнул, что у Thomas Cook на многих рынках, в том числе и на турецком, были большие объемы, поэтому сразу после остановки деятельности британского туроператора ряд отелей испытывали проблемы с загрузкой.
Интерфакс 22 октября в 12:04
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Политика

Россия направит ноту протеста Армении из-за срыва оружейного тендера

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.
Газета.Ru вчера в 22:38
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM вчера в 05:53
Политика

Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд

REGNUM вчера в 06:20
Хоккей

Ткачев останется в больнице Магнитогорска после матча с «Металлургом»

Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев останется в больнице Магнитогорска.
Нева Спорт вчера в 14:27
Происшествия

В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

RZN.info вчера в 06:57
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Политика

Сноуден рассказал, как попал в ловушку в России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
РИА Новости вчера в 20:34
Армия и оружие

Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию

РИА Новости вчера в 22:28
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Жертвой взрыва стал 53-летний Виктор Дегтярев, ветеран АТО с позывным Сенсей. С 2014 года он проходил службу на Донбассе.
Инфорос вчера в 05:05
Общество

У клиентов Сбербанка прослушали аудио

На теневых ресурсах снова продают их данные Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Как работают Яндекс.Новости?
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