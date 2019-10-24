Оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС могут ввести в 2021 году. Правительство вернуло в Минпромторг законопроект, предлагающий кардинальные меры борьбы с обманом автовладельцев.

с чего всё началось

Введение оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС могут перенести на 2021 год. Ранее предполагалось, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в нынешнюю осеннюю сессию.

Штрафы за недолив топлива на АЗС могут перенести из-за нового КоАП

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