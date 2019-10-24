Общество
КоммерсантъШтрафы за недолив топлива на АЗС могут перенести из-за нового КоАП
Введение оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС могут перенести на 2021 год. Ранее предполагалось, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в нынешнюю осеннюю сессию.
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с чего всё началось
Оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС могут ввести в 2021 году. Правительство вернуло в Минпромторг законопроект, предлагающий кардинальные меры борьбы с обманом автовладельцев.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено вчера в 23:49, Вашингтон
Здоровье
Росздравнадзор проверит увольнения травматологов в Челябинске
Росздравнадзор решил проверить факты увольнения травматологов в Челябинске, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
АиФ Челябинск 21 октября в 11:10
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Политика
Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны
Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 15:31
Армия и оружие
Сегодня спецназовцы отмечают свой профессиональный праздник
Указом Президента России Владимира Путина от 31 мая 2006 года установлены семь профессиональных праздников и 14 памятных дней для возрождения воинских традиций и повышения престижа военной службы, а также в знак признания заслуг военных специалистов в обеспечении обороны и безопасности государства.
Курган и курганцы вчера в 22:47
Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Лиллем» в матче ЛЧ, Черышев забил
Испанская "Валенсия" сыграла вничью с французским "Лиллем" в выездном матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 17:00
Происшествия
В Подмосковье школьница изнасиловала двоих семиклассниц
Комсомольская правда вчера в 10:59
Политика
Пушков указал на «фактор Путина» в отношениях Турции с Россией и США
«Линия Москвы была совсем иной», – заявил Пушков, отметив, что во вторник «после встречи с Путиным в Сочи» турецкий лидер сообщил «о прекращении военной операции» в Сирии.
Взгляд.ру вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 22 октября в 06:55
Общество
Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром
Министерство экономики предложило правительству наделить МВД полномочиями по выработке государственной политики в сфере технического осмотра, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:36
Армия и оружие
Начались испытания двигателя для перспективных боевых вертолетов
Вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию, сообщил исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.
Взгляд.ру 21 октября в 08:17
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Гаджеты
Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 22 октября в 08:53
Здоровье
Жир на животе поможет убрать белковый завтрак
Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
МедиаПоток вчера в 04:31
Политика
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:51
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой
Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru вчера в 17:59
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:15
Происшествия
В Мексике пять человек погибли при крушении небольшого самолета
Российская газета вчера в 21:55
Путешествия
Ряд отелей, работавшие с Thomas Cook, выходят на российский рынок
Юналан подчеркнул, что у Thomas Cook на многих рынках, в том числе и на турецком, были большие объемы, поэтому сразу после остановки деятельности британского туроператора ряд отелей испытывали проблемы с загрузкой.
Интерфакс 22 октября в 12:04
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Политика
Россия направит ноту протеста Армении из-за срыва оружейного тендера
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.
Газета.Ru вчера в 22:38
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
REGNUM вчера в 06:20
Хоккей
Ткачев останется в больнице Магнитогорска после матча с «Металлургом»
Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев останется в больнице Магнитогорска.
Нева Спорт вчера в 14:27
Происшествия
В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами
RZN.info вчера в 06:57
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Политика
Сноуден рассказал, как попал в ловушку в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
РИА Новости вчера в 20:34
Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию
РИА Новости вчера в 22:28
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Жертвой взрыва стал 53-летний Виктор Дегтярев, ветеран АТО с позывным Сенсей. С 2014 года он проходил службу на Донбассе.
Инфорос вчера в 05:05
Общество
У клиентов Сбербанка прослушали аудио
На теневых ресурсах снова продают их данные Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке.
Коммерсантъ вчера в 16:04