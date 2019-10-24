Оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС могут ввести в 2021 году. Правительство вернуло в Минпромторг законопроект, предлагающий кардинальные меры борьбы с обманом автовладельцев.

с чего всё началось

Минпромторг рассчитывает, что оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС введут 2021 году, передают "Известия". Законопроект направлен на борьбу с обманом автомобилистов.

Штрафы за недолив топлива ужесточат в 2021 году, пишут СМИ

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