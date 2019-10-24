Общество

Газета.RuГазета.RuШтрафы за недолив топлива ужесточат в 2021 году, пишут СМИ

Минпромторг рассчитывает, что оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС введут 2021 году, передают "Известия". Законопроект направлен на борьбу с обманом автомобилистов.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Нальют штрафную: наказание за недолив топлива ужесточат в 2021 году

Оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС могут ввести в 2021 году. Правительство вернуло в Минпромторг законопроект, предлагающий кардинальные меры борьбы с обманом автовладельцев.
Известия17:01

Подробнее о событии

СМИ: АЗС хотят штрафовать за регулярный недолив топлива на миллионы рублей

РИА Новости22:05

СМИ узнали о планах отложить введение штрафов за недолив топлива на АЗС

РБК20:56

Оборотные штрафы за недолив на АЗС могут появиться в 2021 году

РЕН ТВ18:16

СМИ: В России могут ввести оборотные штрафы за недолив бензина на АЗС

RT на русском19:45

«Известия»: введение оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС запланировано на 2021 год

ТАСС19:34

В России могут ввести штрафы за недолив бензина на АЗС

Московский Комсомолец20:07

Нальют штрафную: наказание за недолив топлива ужесточат в 2021 году

Известия17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
Здоровье

Врач назвал симптомы гипертонического криза

Если повышенное артериальное давление не приходит в норму в течение 30–40 минут после приема лекарства — стоит задуматься о вызове врача.
Известия 15:50
Происшествия

Во Владивостоке два человека погибли при пожаре на кладбище

РИА Новости 21:42
Авто

В России снизилось количество автодилеров

UfaTime.ru 15:29
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 15:00
Политика

Сноуден заявил, что «попал в ловушку» в России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
РИА Новости 20:34
Экономика

Нобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так

Снижение налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики не приводит к желаемому результату, такой миф придумали бизнес и богатые люди в собственных интересах.
Lenta.ru 07:34
Экономика

Промышленники Алтайского края расскажут о своих проблемах губернатору

Думаю, что губернатор нам скажет, каким образом будет организована поддержка инвестиционной деятельности наших предприятий, особенно крупнейших.
Вести Алтай 21 октября в 21:35
Политика

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета 20:40
Гаджеты

Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite

ITZine.ru вчера в 09:00
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM 05:53
Культура

Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»

Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
Народные новости вчера в 06:44
Происшествия

В Подмосковье школьница изнасиловала двоих семиклассниц

Комсомольская правда 10:59
Экономика

Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business

Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.
Известия 22:00
Футбол

Вальверде: «„Барселоне“ не хватало хладнокровия»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча с пражской «Славией».
Евро-футбол.ру 20:35
Происшествия

Адвокат сообщил об аресте еще одного родственника Арашуковых

Ленинский районный суд Ставрополя 23 октября арестовал двоюродного брата бывшего сенатора Рауфа Арашукова — Беслана Арашукова — по делу об участии в организованной преступной группировке и растрате.
Ведомости 19:16
Армия и оружие

Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Киберспорт

Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes

Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 вчера в 06:47
Экономика

Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 октября в 13:38
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В ноте, подписанной 22 октября 2019 года заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым и адресованной министру обороны Армении Давиду Тонояну, говорится, что заявка на участие ORSIS в данном тендере была "без веских оснований отклонена", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" Вооруженных сил Армении.
РИА Новости 20:03
Авто

АвтоВАЗ приостановил производство Largus CNG и Lada Vesta CNG

C 1 октября 2019 «АвтоВАЗ» прекратил производство модификаций Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG.
Тарантас Ньюс 21 октября в 06:09
Происшествия

В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым

Lenta.ru 08:24
Политика

В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России

Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.
RT на русском 18:38
Политика

Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента

Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:28
Армия и оружие

Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник»

Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
Российская газета 08:38
Происшествия

В Костроме бронемашина столкнулась с легковым автомобилем

RT на русском 18:19
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

Коммерсантъ вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Политика

Виталий Кличко напал на журналиста из-за неудобного вопроса

Известия 16:26
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито

МК-Спорт 03:29
Общество

Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное