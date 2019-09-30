Экономика

Business FM УфаBusiness FM УфаШтрафы за ведение теневого бизнеса могут увеличить в 100 раз

В Совете Федераций предложили в 100 раз увеличить штрафы за ведение теневого бизнеса, от 50 до 100 тысяч рублей (сейчас от 500 до 2 тысяч) сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова к министру экономического развития Максиму Орешкину.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

В Совфеде предложили Орешкину в 100 раз увеличить штрафы за ведение теневого бизнеса

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства.
ТАССвчера в 00:10

Подробнее о событии

Теневой бизнес захотели карать гигантскими штрафами

Lenta.ruвчера в 05:44

В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штраф за ведение теневого бизнеса

АБНвчера в 07:47

Штраф для россиян увеличат в 100 раз

Deita.ruвчера в 05:45

В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес

Газета.Ruвчера в 08:22

В Госдуме поддержали предложение увеличить в 100 раз размер штрафа за ведение теневого бизнеса

Агентство Москвавчера в 05:11

Властям предложили повысить штрафы за теневой бизнес в сотню раз

Pravda.Ruвчера в 04:56

В Совфеде предложили Орешкину в 100 раз увеличить штрафы за ведение теневого бизнеса

ТАССвчера в 00:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Происшествия

Летевший в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске из-за снегопада

РБК 00:00
Общество

В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением

О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM вчера в 17:52
Происшествия

В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека

REGNUM вчера в 23:27
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Здоровье

Названы три необычных симптома близкого сердечного приступа у женщин

Среди менее распространенных симптомов сердечного приступа у женщин кардиологи выделяют появление чувства тревоги, которое напоминает приступ панической атаки, а также чрезмерный кашель и внезапный хрип.
Российская газета 00:10
Политика

Министр обороны Латвии назвал гордостью страны легионеров СС

Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны. Артис Пабрикс заявил, что «обязанность народа — чтить этих патриотов Латвии».
Независимая газета 28 сентября в 03:00
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия

На красноярских Столбах медведь загнал трех туристов на скалу

Накануне медведь загнал трех человек на скалу «Чертов палец». Самостоятельно отогнать хищника им не удалось.
ИА 1-Line вчера в 23:11
Общество

Из-за новой реформы уральцам придется судиться в Санкт-Петербурге

Жителям Урала, решившим обратиться с апелляцией в суд, придется подавать свои жалобы в органы юрисдикции Санкт-Петербурга или Челябинска.
URA.Ru вчера в 22:55
Политика

WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшемся 25 июля.
Российская газета вчера в 23:07
Политика

Депутатам пострадавшим от паводка районов предложили премии на 336 млн

РЕН ТВ вчера в 12:29
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости вчера в 13:19
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Лиза Галкина устроила отцу модный показ

Максим поделился видеороликом, на котором его доченька устраивает модный показ.
Bimru.ru вчера в 10:04
Политика

МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
РБК вчера в 17:00
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Политика

Зеленский отказался проводить расследование по требованию США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна является независимой, и правоохранительные органы не будут расследовать дела по чужой команде.
ТК Звезда вчера в 19:08
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика

Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости 29 сентября в 23:36
Политика

Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР

Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.
Росбалт 29 сентября в 13:44
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
Авто

В России нашлась Lada Granta с пробегом миллион километров

Отъездив на своей «Гранте» 940 777 километров, владелец утверждает, что машиной доволен и хочет менять её на такую же.
Автоновости дня вчера в 05:43
Футбол

Новый игрок «Ростова» Павел Мамаев рассказал о жизни в тюрьме

Новый полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о том, как провёл год в тюрьме.
Donday.ru вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Политика

Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка

Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
REGNUM вчера в 20:09
Наука

Определена сила укуса тираннозавра

Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток вчера в 13:01
Космос

Спутник-долгожитель «Глонасс» заменят аппаратом из резерва

Навигационный спутник "Глонасс-М", который отработал в космосе почти два срока, будет заменен аналогичным аппаратом из орбитального резерва.
РЕН ТВ 00:15
Общество

Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов

Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета 29 сентября в 15:42
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное