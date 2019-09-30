Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства.

с чего всё началось

В Совете Федераций предложили в 100 раз увеличить штрафы за ведение теневого бизнеса, от 50 до 100 тысяч рублей (сейчас от 500 до 2 тысяч) сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова к министру экономического развития Максиму Орешкину.

Штрафы за ведение теневого бизнеса могут увеличить в 100 раз

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