Экономика
Business FM УфаШтрафы за ведение теневого бизнеса могут увеличить в 100 раз
В Совете Федераций предложили в 100 раз увеличить штрафы за ведение теневого бизнеса, от 50 до 100 тысяч рублей (сейчас от 500 до 2 тысяч) сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова к министру экономического развития Максиму Орешкину.
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с чего всё началось
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства.ТАССвчера в 00:10
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В Госдуме поддержали предложение увеличить в 100 раз размер штрафа за ведение теневого бизнеса
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