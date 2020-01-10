Общество
Новые ИзвестияЗа завышение стоимости услуг ЖКХ введут штрафы
Минстрой же подготовит законопроект уже в марте. Сейчас в Жилищном кодексе отсутствует отдельное положение о штрафах для ресурсоснабжающих организаций. Глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская оценила инициативу положительно.
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Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно. Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие кампании.
— Галина Хованская, российский политикРидус вчера в 17:24
с чего всё началось
Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Такую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение парламента в сентябре. Законопроект готовы подержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях.Известиявчера в 16:01
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