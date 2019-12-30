Политика

Вести.RuВести.RuШтурм посольства США в Багдаде: пострадали десять человек

При попытке штурма здания посольства США в Ираке пострадал минимум десяток человек. Сотни протестантов у посольства разбили палаточный лагерь у его стен и сожгли американский флаг. А затем попытались перелезть через забор дипмиссии и забросать территорию бутылками с зажигательной смесью.
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Посольство США в Багдаде эвакуировали

Lenta.ruвчера в 08:47

В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде

РИА Новостивчера в 08:36

После применения слезоточивого газа пострадали более 20 протестующих около посольства США в Багдаде

Коммерсантъвчера в 07:16

Демонстранты в Багдаде требуют закрытия посольства США и вывода войск из Ирака

ТАССвчера в 07:03

В Багдаде протестующие начали штурм посольства США

РБКвчера в 05:35

Не менее 10 человек пострадали в ходе беспорядков у посольства США в Ираке

Эхо Москвывчера в 08:31

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Интерфаксвчера в 04:18
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Происшествия

В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и простых граждан

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сделать россиянам подарок на Новый год – уравнять зарплату парламентариев со средней заработной платой по стране.
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
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РИА Новости 05:04
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
Общество

SmolDaily.ru рассказывает гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

О поворотах судьбы, любви и неудачах расскажет SmolDaily.ru в новогоднем гороскопе.
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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
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iReactor вчера в 21:01
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком

Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
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В Астрахани загорелся жилой дом на площади 800 квадратных метров

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РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов

Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
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Строительство вратарской академии Акинфеева завершится к середине 2021 года

Строительство в подмосковном Реутове академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, окончательно завершится к середине 2021 года.
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Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия 17:54
Происшествия

Под Волгоградом произошла драка с участием Дедов Морозов

Артисты, одетые в костюмы Дедов Морозов участвовали в потасовке с местными жителями на праздничном мероприятии в Волжском Волгоградской области.
Национальная служба новостей 08:30
Армия и оружие

В Киеве рассказали о состоянии вернувшихся из плена украинских военных

Киев передал в Донбасс 124 человека, а на подконтрольную Киеву территорию вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских.
Труд 30.12.19 в 06:30
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Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала "Голос" стал Аскер Бербеков с 66% голосов.
Газета.Ru 16:14
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Allseas отказалась возобновлять укладку «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas не намерена возобновлять укладку труб газопровода "Северный поток-2" после разъяснений США, что компании смогут избежать санкций, если свернут работы до 20 января.
Московский Комсомолец 30.12.19 в 05:49
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Земля на прослушке

На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.
N+1 26.12.19 в 19:01
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Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января

В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии.
Газета.Ru 02:11
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Трудовые книжки стали электронными

С нового года трудовые книжки станут электронными. Но при этом и бумажные еще останутся в ходу - по желанию работников.
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Балтийский флот получит «охотников на акул»

Первые модернизированные противолодочные вертолёты Ка-27М, которые ещё называют «охотниками на акул», поступят на вооружение Балтийского флота в 2020 году.
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Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры

Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
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Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения

В сети появилось новое видео с грядущим авиасимулятором от Microsoft — Microsoft Flight Simulator.
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