Происшествия

Lenta.ruLenta.ruШтурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео

Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео.
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СМИ сообщили о побеге таиландского стрелка из здания ТЦ

РИА Новости15:44

СМИ: Все посетители покинули ТЦ в Таиланде, где произошла стрельба

RT на русском15:16

СМИ: таиландский стрелок сбежал из здания торгового центра

Московский Комсомолец15:31

В Таиланде спецназ не обнаружил стрелка при штурме торгового центра

Российская газета14:11

СМИ: глава Минздрава Таиланда направился в ТЦ, где произошла стрельба

ТАСС14:45

Военный устроил перестрелку со спецназом в ТЦ в Таиланде

РБК15:36

Устроившему стрельбу в Таиланде удалось покинуть здание торгового центра

Lenta.ru15:31
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Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

Российская газета 08:00
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Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Стоимость iPhone 9 подтвердилась

Зарубежный ресурс Fast Company, который практически всегда обладает достоверной информации, подтвердил, что стоимость базовой версии iPhone 9 составит 399 долларов или 25 тысяч рублей.
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Коронавирус может нанести вред экономике Китая в опасный момент

ТОРС наиболее сильно ударил по экономике Китая во втором и третьем кварталах 2003 года; Последствия этой эпидемии привели к снижению номинального ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на два процентных пункта, причем рост замедлился с 13,4% во втором квартале до 11,5% в третьем квартале.
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Глава МИД Дании посетил район ООС в Донбассе

Датская делегация во главе с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС).
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Общество

В Японии еще 41 человек заразился коронавирусом на круизном лайнере

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Японии, увеличилось число зараженных коронавирусом.
Новый День вчера в 00:04
Общество

В Приморье учитель объясняла правила русского языка на примере мата

ForPost 11:21
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется).
Lenta.ru 00:30
Политика

Зеленский попросил закрыть представительства ЛНР и ДНР в Италии

Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский попросил своего коллегу, итальянского премьер-министра Джузеппе Конте закрыть в стране представительские офисы как незаконные.
RuNews24.ru вчера в 23:01
Происшествия

ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Вести.Ru вчера в 21:05
Культура

На 104-м году жизни скончался голливудский актер Кирк Дуглас

Знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас скончался в Калифорнии, в своем доме в Беверли-Хиллз.
Россия – Культура 06 февраля в 02:43
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Политика

Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией

«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
RT на русском 14:07
Футбол

Болельщики в шоке: Оздоев не забил ни одного пенальти Дзюбе

Из пяти попыток Артём Дзюба реализовал четыре. А вот Магомед Оздоев ни разу не смог пробить форварда с одиннадцатиметровой отметки.
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Шоу-бизнес

Кожевникова заболела и выгнала мужа из дома

Переживая за здоровье возлюбленного, Кожевникова выгнала мужа из дома – она переживает, что тот может заразиться.
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Общество

«Безнаказанность» Александра Емельяненко объяснили уважением к его брату

Спортсмен признался в готовности провести поединок с тяжеловесом — в клетке или за ее пределами.
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Xiaomi Mi 10 Pro набрал 600 000 баллов в AnTuTu

В тестах бенчмарка грядущая новинка набирает около 600 000 баллов, обогнав предыдущего рекордсмена от Realme (574 985 баллов), почти на 30 000 баллов.
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Общество

Обвиненного в убийстве ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Напомним, ранее на этой неделе на сайте "Двач" один из пользователей сообщил, что работает медбратом-анестезистом в госпитале для ветеранов, и убивал пациентов, отключая аппараты искусственной вентиляции легких.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах

31-летняя российская актриса Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она улетела без своего мужа, шоумена Гарика Харламова.
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Происшествия

Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован

В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.
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Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости 06 февраля в 21:20
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Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении

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Найден вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
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Кино

Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети

Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
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Здоровье

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
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Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
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Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

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Задержан подозреваемый в убийстве криминального авторитета Япончика

Судьба Вячеслава Иванькова может послужить прекрасной иллюстрацией печальной судьбы даже человека, стоящего на вершине криминального мира.
Новые Известия 06 февраля в 05:17
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