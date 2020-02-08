Происшествия
Lenta.ruШтурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео
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Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
Экономика
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Технологии
Стоимость iPhone 9 подтвердилась
Зарубежный ресурс Fast Company, который практически всегда обладает достоверной информации, подтвердил, что стоимость базовой версии iPhone 9 составит 399 долларов или 25 тысяч рублей.
Культура
У будущего шоу Ксении Собчак нашелся аналог на RTVI
Экономика
Коронавирус может нанести вред экономике Китая в опасный момент
ТОРС наиболее сильно ударил по экономике Китая во втором и третьем кварталах 2003 года; Последствия этой эпидемии привели к снижению номинального ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на два процентных пункта, причем рост замедлился с 13,4% во втором квартале до 11,5% в третьем квартале.
Армия и оружие
Глава МИД Дании посетил район ООС в Донбассе
Датская делегация во главе с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС).
Общество
В Японии еще 41 человек заразился коронавирусом на круизном лайнере
На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Японии, увеличилось число зараженных коронавирусом.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется).
Политика
Зеленский попросил закрыть представительства ЛНР и ДНР в Италии
Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский попросил своего коллегу, итальянского премьер-министра Джузеппе Конте закрыть в стране представительские офисы как незаконные.
Происшествия
ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали
В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Культура
На 104-м году жизни скончался голливудский актер Кирк Дуглас
Знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас скончался в Калифорнии, в своем доме в Беверли-Хиллз.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Политика
Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией
«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
Футбол
Болельщики в шоке: Оздоев не забил ни одного пенальти Дзюбе
Из пяти попыток Артём Дзюба реализовал четыре. А вот Магомед Оздоев ни разу не смог пробить форварда с одиннадцатиметровой отметки.
Шоу-бизнес
Кожевникова заболела и выгнала мужа из дома
Переживая за здоровье возлюбленного, Кожевникова выгнала мужа из дома – она переживает, что тот может заразиться.
Общество
«Безнаказанность» Александра Емельяненко объяснили уважением к его брату
Спортсмен признался в готовности провести поединок с тяжеловесом — в клетке или за ее пределами.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Pro набрал 600 000 баллов в AnTuTu
В тестах бенчмарка грядущая новинка набирает около 600 000 баллов, обогнав предыдущего рекордсмена от Realme (574 985 баллов), почти на 30 000 баллов.
Общество
Обвиненного в убийстве ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Напомним, ранее на этой неделе на сайте "Двач" один из пользователей сообщил, что работает медбратом-анестезистом в госпитале для ветеранов, и убивал пациентов, отключая аппараты искусственной вентиляции легких.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах
31-летняя российская актриса Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она улетела без своего мужа, шоумена Гарика Харламова.
Происшествия
Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован
В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Наука
Найден вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
Кино
Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети
Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Здоровье
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Фигурное катание
Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве криминального авторитета Япончика
Судьба Вячеслава Иванькова может послужить прекрасной иллюстрацией печальной судьбы даже человека, стоящего на вершине криминального мира.