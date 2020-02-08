Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео.

Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео

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Фигурное катание Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.