Штурман разбившегося Ан-26 перед крушением переписывался с дочкой
Штурман разбившегося под Харьковом самолета Ан-26 Алексей Остапенко за несколько минут до крушения переписывался с дочерью.В источнике
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Штурман рухнувшего на Украине Ан-26 переписывался за минуту до трагедии
Московский Комсомолецвчера в 08:31
Успокаивал дочку. Раскрыто содержание последнего СМС штурмана с рухнувшего Ан-26
Life.ruвчера в 09:27
Штурман рухнувшего Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до трагедии
Комсомольская правдавчера в 08:36