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Газета.Ru
Газета.Ru

Штурман разбившегося Ан-26 перед крушением переписывался с дочкой

Штурман разбившегося под Харьковом самолета Ан-26 Алексей Остапенко за несколько минут до крушения переписывался с дочерью.В источнике
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Московский Комсомолец

Штурман рухнувшего на Украине Ан-26 переписывался за минуту до трагедии

Московский Комсомолецвчера в 08:31
РБК

Жена сообщила о переписке штурмана Ан-26 за несколько минут до крушения

РБКвчера в 15:53
Life.ru

Успокаивал дочку. Раскрыто содержание последнего СМС штурмана с рухнувшего Ан-26

Life.ruвчера в 09:27
Комсомольская правда

Штурман рухнувшего Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до трагедии

Комсомольская правдавчера в 08:36
Российская газета

Штурман упавшего Ан-26 переписывался с дочкой во время полета

Российская газета18:15
РИА Новости

Штурман Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до крушения

РИА Новостивчера в 08:02
РЕН ТВ

Все хорошо: штурман Ан-26 за минуты до крушения переписывался с дочкой

РЕН ТВвчера в 05:43

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
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Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Эксперты «СберАвтопарка» и агентства Russian Automotive Market Research провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, какие модели авто быстрее всего дешевеют на рынке через 3 года после приобретения.
Тарантас Ньюсвчера в 12:27
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«Газпром» разведет газ по домам за счет вечных облигаций

"Газпром" разведет газ по домам за счет вечных облигаций Чтобы завершить газификацию, которая, по замыслу президента РФ Владимира Путина, должна быть бесплатной для населения, "Газпром" объявил о возможности крупнейшего в своей истории размещения рублевых облигаций.
Коммерсантъвчера в 14:41
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Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новостивчера в 09:30
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Гран-при «Северного характера: green screen» получил российский фильм

Специальный приз от Всемирного фонда дикой природы получил фильм «Лапландский заповедник» режиссёра Бориса Деденёва о тайнах и загадках Лапландского заповедника, которому скоро исполнится 90 лет.
Северпост26 сентября в 13:39

СК возбудил уголовное дело после смерти дочери актера Конкина

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новостивчера в 08:20
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Сборы в США и Канаде с 25 по 27 сентября: «Довод» остается на вершине

Первое место среди лидеров проката в США и Канаде за уикенд с 25 по 27 сентября снова занимает занимает боевик Кристофера Нолана «Довод» / «Tenet» с результатом $3.4 млн, что на 28% ниже показателя предыдущих выходных.
ProfiСinema.ruвчера в 03:33

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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