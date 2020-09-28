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Lenta.ru
Lenta.ru

Штурман разбившегося Ан-26 переписывался с дочкой перед крушением

Штурман Ан-26, разбившегося 25 сентября в Харьковской области, перед крушением переписывался по телефону со своей семилетней дочерью. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на жену погибшего. Женщина рассказала, что девочка писала отцу о том, что очень волнуется за него.В источнике
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Lenta.ru

Штурман разбившегося Ан-26 переписывался с дочкой перед крушением

Lenta.ru17:03
Комсомольская правда

Штурман рухнувшего Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до трагедии

Комсомольская правдавчера в 08:36
Life.ru

Успокаивал дочку. Раскрыто содержание последнего СМС штурмана с рухнувшего Ан-26

Life.ruвчера в 09:27
РБК

Жена сообщила о переписке штурмана Ан-26 за несколько минут до крушения

РБКвчера в 15:53
Московский Комсомолец

Штурман рухнувшего на Украине Ан-26 переписывался за минуту до трагедии

Московский Комсомолецвчера в 08:31
РИА Новости

Штурман Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до крушения

РИА Новостивчера в 08:02
РЕН ТВ

Все хорошо: штурман Ан-26 за минуты до крушения переписывался с дочкой

РЕН ТВвчера в 05:43

Путин пожелал Додону успехов на президентских выборах в Молдавии

Президент России Владимир Путин 28 сентября пожелал успехов действующему главе государства Игорю Додону на президентских выборах в Молдавии и выразил надежду на развитие отношений Москвы и Кишинева после этого голосования.
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

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RT на русскомвчера в 14:51
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Газета.Ruвчера в 12:03
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После анонса и показа ремейка Mafia автор оригинала Даниэль Вавра публично раскритиковал некоторые аспекты обновлённой версии игры, однако пройти мимо релиза новинки он всё же не смог.
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