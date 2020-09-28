Штурман разбившегося Ан-26 переписывался с дочкой перед крушением
Штурман Ан-26, разбившегося 25 сентября в Харьковской области, перед крушением переписывался по телефону со своей семилетней дочерью. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на жену погибшего. Женщина рассказала, что девочка писала отцу о том, что очень волнуется за него.В источнике
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Штурман рухнувшего Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до трагедии
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Успокаивал дочку. Раскрыто содержание последнего СМС штурмана с рухнувшего Ан-26
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Штурман рухнувшего на Украине Ан-26 переписывался за минуту до трагедии
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