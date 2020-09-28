РБК 9

Штурман Ан-26, разбившегося 25 сентября в Харьковской области, перед крушением переписывался по телефону со своей семилетней дочерью. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на жену погибшего. Женщина рассказала, что девочка писала отцу о том, что очень волнуется за него.