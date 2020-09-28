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Anews
Anews

Штурман разбившегося Ан-26 успокаивал дочку перед крушением

Штурман потерпевшего крушение в Харьковской области Украины Ан-26 Алексей Остапенко перед катастрофой переписывался с семилетней дочерью. Жена погибшего рассказала, что девочка волновалась за отца и написала ему об этом. Мужчина ответил: "Не переживай, все будет хорошо".В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Штурман упавшего Ан-26 переписывался с дочкой во время полета

Российская газета18:15
РЕН ТВ

Все хорошо: штурман Ан-26 за минуты до крушения переписывался с дочкой

РЕН ТВвчера в 05:43
Life.ru

Успокаивал дочку. Раскрыто содержание последнего СМС штурмана с рухнувшего Ан-26

Life.ruвчера в 09:27
Комсомольская правда

Штурман рухнувшего Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до трагедии

Комсомольская правдавчера в 08:36
Московский Комсомолец

Штурман рухнувшего на Украине Ан-26 переписывался за минуту до трагедии

Московский Комсомолецвчера в 08:31
РИА Новости

Штурман Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до крушения

РИА Новостивчера в 08:02
РБК

Жена сообщила о переписке штурмана Ан-26 за несколько минут до крушения

РБКвчера в 15:53

Великобритания пригрозила РФ разрушением инфраструктуры

Как сообщило издание The Guardian, глава британского Стратегического командования генерал Патрик Сандерс заявил о том, что Лондон разработал новейшее кибероружие, способное блокировать энергосистемы и прочие объекты инфраструктуры противника.
Военное дело26 сентября в 11:01
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В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

Почему может уйти Васильев Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост, сообщили РБК два собеседника, близких к руководству региона, и подтвердил источник, близкий к Кремлю.
РБК00:00