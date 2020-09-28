РБК 14

Штурман потерпевшего крушение в Харьковской области Украины Ан-26 Алексей Остапенко перед катастрофой переписывался с семилетней дочерью. Жена погибшего рассказала, что девочка волновалась за отца и написала ему об этом. Мужчина ответил: "Не переживай, все будет хорошо".