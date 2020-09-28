Штурман разбившегося Ан-26 успокаивал дочку перед крушением
Штурман потерпевшего крушение в Харьковской области Украины Ан-26 Алексей Остапенко перед катастрофой переписывался с семилетней дочерью. Жена погибшего рассказала, что девочка волновалась за отца и написала ему об этом. Мужчина ответил: "Не переживай, все будет хорошо".В источнике
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Успокаивал дочку. Раскрыто содержание последнего СМС штурмана с рухнувшего Ан-26
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Штурман рухнувшего Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до трагедии
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Штурман рухнувшего на Украине Ан-26 переписывался за минуту до трагедии
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