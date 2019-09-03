Происшествия
РИА НовостиВ Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Самолет упал примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска.
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Поисковики обнаружили парашюты летчиков разбившегося на Ставрополье штурмовика
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В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
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Коммерсантъ вчера в 14:44
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Бывший игрок «Шальке-04», «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии, сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на Bild.
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По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
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Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске
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Коммерсантъ 04:50
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Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
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Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
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Рождаемость на Украине упала на 40%
Рождаемость на Украине за последние пять лет сократилась на 40%. Об этом сообщила новый министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая.
Известия 05:29
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На шахте в Донецке прогремел взрыв
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