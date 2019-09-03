Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25

Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Самолет упал примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска.
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Поисковики обнаружили парашюты летчиков разбившегося на Ставрополье штурмовика

Блокнот Ставрополь01:58

В ходе поисков летчиков разбившегося Су-25 замечены парашюты

Интерфаксвчера в 09:28

Судьба пилотов разбившегося на Ставрополье штурмовика до сих пор неизвестна

ГТРК Ставропольевчера в 14:09

Опубликован снимок потерпевшего крушение на Ставрополье штурмовика

Своё ТВвчера в 15:25

В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25

РИА Новостивчера в 09:48

Поисковый вертолёт обнаружил место крушения штурмовика на Ставрополье

Победа 26вчера в 09:30

Источник: комиссия Минобороны работает на месте падения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье

ТАСС01:34
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Общество

Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг

РИА Новости 05:33
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Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

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В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

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Происшествия

Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии

Коммерсантъ вчера в 14:44
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Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе

В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье

Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
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Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии

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Судя по фотографиям, оказавшимся в распоряжении журналистов, Хоркина довольно скоро станет мамой во второй раз.
Вокруг ТВ 06:38
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Общество

ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Общество

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REGNUM вчера в 17:43
Игры

Cyberpunk 2077 получит мультиплеер после релиза игры

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Экономика

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Политика

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Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.
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Общество

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Общество

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РИА Новости 04:11
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В городе Анграск (Иркутская область) в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок газа, есть пострадавшие.
Российская газета 06:33
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Газета.Ru вчера в 07:59
Политика

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран и Европа вряд ли достигнут соглашения по ядерной сделке.
Коммерсантъ 04:50
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Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд, заявил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов во второй раз станут родителями.
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Рождаемость на Украине за последние пять лет сократилась на 40%. Об этом сообщила новый министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая.
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На шахте в Донецке прогремел взрыв

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