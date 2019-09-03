Происшествия
Москва 24Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье
Во вторник, 3 сентября, штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставрополье, два летчика катапультировались, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. "3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ", – говорится в сообщении.
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