Футбол
Чемпионат«Штутгарт» проиграл матч, владея мячом рекордные 84,5% времени
В матче 9-го тура Второй Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Веену» со счётом 1:2, владея мячом рекордные 84,5% времени. Встреча состоялась в «Штутгарте» на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». Хозяева установили рекорд дивизиона по владению мячом, но всё равно потерпели поражение.
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Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru 03 октября в 09:52
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
Политика
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль заявил в интервью изданию "Обозреватель", что венгерские власти массово забирают паспорта, которые выдавали в Закарпатье.
РИА Новости 05:35
Политика
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
РИА Новости 06:41
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 15-летней девушки было найдено в заброшенном здании.
Lenta.ru 04:29
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 01:51
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания
Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания Девушка впервые за долгое время стала публиковать фотографии в социальных сетях.
Экспресс газета 06:51
Армия и оружие
В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости 06:17
Политика
Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США
Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM вчера в 08:41
Гаджеты
Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Политика Сегодня вчера в 03:14
Политика
Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг
Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru вчера в 16:06
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Недвижимость
В России определили правила выдачи льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Опубликованы условия, при которых молодые семьи могут стать участниками льготной ипотеки под 2%. Получить льготный жилищный кредит смогут даже неполные семьи.
EastRussia 02 октября в 22:32
Наука
Экзоскелет помог парализованному человеку вновь начать ходить
Благодаря разработке парализованный человек смог начать ходить.
Экономика сегодня вчера в 13:39
Общество
УГИБДД Москвы призвало автомобилистов подготовиться к выпадению снега
Столичное управление Госавтоинспекции призвало водителей заранее подготовиться к снегу, который может выпасть в ночь на понедельник в Москве.
ТАСС 04:27
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Культура
Макаревич оценил «Вечерний М» Гребенщикова
«ЗД» поинтересовалась мнением Андрея Макаревича о новом вирше коллеги Гребенщикова.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:55
Кино
Фильм про Джокера вышел в российский прокат
Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва 03 октября в 09:44
Экономика
Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
Речь идет о покупке квартиры с жилой площадью 18 квадратных метров на каждого члена семьи.
Эхо Москвы 07:30
Здоровье
Алтайский край занял первое место по количеству больных пенсионеров
Работники Миндздрава РФ выяснили, в каких регионах чаще всего болеют пожилые люди. Алтайский край занял в списке «почетное» первое место.
Московский Комсомолец 03 октября в 06:23
Происшествия
В Ираке в ходе беспорядков погибли 73 человека
Интерфакс 04:23