Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Штутгарт» проиграл матч, владея мячом рекордные 84,5% времени

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В матче 9-го тура Второй Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Веену» со счётом 1:2, владея мячом рекордные 84,5% времени. Встреча состоялась в «Штутгарте» на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». Хозяева установили рекорд дивизиона по владению мячом, но всё равно потерпели поражение.
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