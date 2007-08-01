Футбол
Чемпионат«Штутгарт» проиграл матч, владея мячом рекордные 84,5% времени
В матче 9-го тура Второй Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Веену» со счётом 1:2, владея мячом рекордные 84,5% времени. Встреча состоялась в «Штутгарте» на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». Хозяева установили рекорд дивизиона по владению мячом, но всё равно потерпели поражение.
Читать в источнике
Оценить
Политика
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Технологии
Российские истребители испытали новый цифровой камуфляж
Российские ВКС продолжают проводить испытания истребителей нового поколения Су-57.
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Авто
Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске
Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.
Транспорт
Строительство эстакады для связи ТТК и Юго-Восточной хорды планируют завершить в 2022 г
Ранее М.Хуснуллин сообщил, что основные работы по строительству Большой кольцевой линии столичного метрополитена завершат в 2022 г.
Авто
Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа
На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Шоу-бизнес
Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками
Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой заметно ухудшилось после задержания полицией.
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
Футбол
Хеведес остался в восторге от московского метро
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от посещения московского метрополитена.
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Политика
Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР может быть восстановлено.
Происшествия
В Самарской области при пожаре погибли четыре человека
Футбол
Уфа — Ахмат 0:1
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал, что изменил в первые дни пребывания в клубе.
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
Спорт
Смолянин Илья Иванюк завоевал «бронзу» чемпионата мира
Смоленский прыгун в высоту Илья Иванюк выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Армия и оружие
Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценен в 160 тысяч рублей
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.