Спорт
Газета.RuШубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС. Шубенков пробежал дистанцию за 13,15 секунды.
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Российская газета 22:31
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