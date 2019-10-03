Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС. Шубенков пробежал дистанцию за 13,15 секунды.

Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

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